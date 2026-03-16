Четыре года боли и памяти: истории очевидцев авиаудара по Драмтеатру в Мариуполе, собранные музеем 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

16 марта 2022 года Россия совершила жестокий акт против гражданского населения в Мариуполе. Вражеская авиация сбросила сверхмощную бомбу на Мариупольский драмтеатр, который служил укрытием для сотен гражданских, несмотря на огромные надписи "ДЕТИ" на фасаде здания.

Видео дня

Тогда, по разным подсчетам, погибло не менее 600, а возможно и больше человек. С тех пор ежегодно память о погибших чтят по всей Украине и мире. Этот день – напоминание о бессмысленной жестокости войны, цене, которую платят мирные люди, и необходимости помнить каждую жизнь, оборванную трагедией.

Наталья до сих пор помнит белую вспышку, после которой упал купол, и ее с сыном подбросило на пол взрывной волной по Драмтеатру. Своего мужа женщина видела за три минуты до взрыва, как оказалось, в последний раз. Он погиб под завалами.

"Мы находились метрах в десяти от взрыва. Как мы с сыном остались живы, я не знаю. Из-за взрывной волны была такая, знаете, пылевая буря из всех этих строительных материалов. Сын вытащил меня из-под пыли, услышал, что я начала задыхаться. Потом сын нашел отца. Он был в метре от двери, чуть не успел спрятаться...". История женщины здесь.

Юлия – одна из тех, кто выжил во время обстрела Драмтеатра. Женщину спасло то, что она спустилась на первый этаж. Ее мама тоже выжила, но получила открытую черепно-мозговую травму. Юлия со слезами вспоминает тот страшный день:

"Произошел взрыв. Летела штукатурка, стояла пыль. Я побежала, кричала: "Что с моими родителями?" Мама была вся в крови. У меня с собой была перекись водорода, я обработала рану, как смогла, приложила бинт, и люди начали кричать, что Драмтеатр горит, выходите. На улице обстрелы продолжались". История женщины здесь.

Василий вместе с семьей скрывался в Драмтеатре 10 дней. В момент удара по зданию их спасло то, что часть крыши над ними не обвалилась. Только травмировало лоб женщине. Самым тяжелым для мужчины было смотреть в глаза ребенку, который искал папу, оказавшегося под завалами.

"После того, как крыша обвалилась, все было в пыли. Было страшно, ничего не видно, мы не знали, куда бежать, где прятаться. Я сначала не чувствовал ног. Потом какая-то женщина забежала и начала кричать, чтобы мы бежали все из бомбоубежища, но начался обстрел. Мы были в шоке", – вспоминает мужчина. Его история здесь.

Надежда собственными глазами видела, как из зрительного зала Драмтеатра выносили тела. Она насчитала 936. Позже от взрыва женщину контузило.

"Я жила недалеко от драмтеатра. Бомбили очень страшно. И я никогда не забуду, как мой четырехлетний внук, плакал и кричал: "Бабушка, я не хочу умирать", – рассказывает женщина. Ее история здесь.

Более 140 000 историй уже собрано Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это крупнейший в мире архив историй мирных жителей, пострадавших от российско-украинской войны. Среди них – около 12 000 историй мариупольцев.

Читайте, слушайте, помните: civilvoicesmuseum.org.