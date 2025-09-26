Чем отмыть неприятный рыбный и мясной запах из посуды – кастрюль и сковород: понадобится всего один продукт

После приготовления рыбы и мяса на посуде всегда остается неприятный запах, который ко всему еще и очень тяжело отмыть. Но, все же есть обычные домашние средства по типу пищевой соды и уксуса, которые с легкостью смогут устранить даже самый въевшийся запах.

Редакция FoodOboz делится полезными кулинарными советами, как и чем отмыть посуду от неприятного запаха.

Чем отмыть неприятный рыбный и мясной запах

Убрать запах рыбы со сковороды, кухонных принадлежностей, кастрюли и другой посуды поможет уксусный раствор.

Растворите 100 мл обычного столового уксуса в 1 л горячей воды. В этот раствор положите посуду с рыбным запахом и оставьте на 15 минут. Затем промойте посуду с моющим средством.

