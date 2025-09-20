Как варить спагетти и макароны, чтобы они не слипались: делимся кулинарными советами

Самое быстрое блюдо в приготовлении – все разновидности пасты. Во-первых, это всегда вкусно, быстро и сытно. Самое главное – уметь правильно ее варить.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно варить спагетти и макароны, чтобы они не слипались.

Большая кастрюля

Она нужна для того, чтобы было достаточно места для приготовления спагетти. Также важно, чтобы было достаточно воды, для движения, уменьшая вероятность образования комочков. Воду обязательно нужно довести до кипения, важно – добавить соль, и довести до кипения, именно кипение помогает спагетти оставаться отдельно друг от друга, когда она попадает в воду и при этом они не будут слипаться.

Когда перемешивать спагетти

Периодически помешивайте, особенно в первую минуту и периодически после этого предотвращает слипание макарон.

Что делать, если макароны слиплись

Если ваша паста все же слиплась после сливания воды, тогда просто переложите лапшу обратно в теплую кастрюлю и добавьте немного воды, перемешивайте, пока она не размякнет.

