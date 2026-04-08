Чем обработать газон, чтобы он стал зеленее: одно кухонное средство

Весна уже в разгаре, и хотя погода еще немного прохладная, мягкий воздух означает, что сады проснулись от зимнего покоя и начинают цвести к новому сезону.

Видео дня

Поскольку трава весной прорастает быстрее, садоводам нужно постоянно убирать, удобрять и пропалывать сорняки, чтобы обеспечить здоровый газон. Но для того, чтобы трава выглядела пышно зеленой и здоровой, нужен регулярный уход, пишет OBOZ.UA.

Регулярное удобрение травы также может улучшить ее внешний вид, поскольку оно обеспечивает ее необходимыми питательными веществами, такими как азот, фосфор и калий, что помогает укрепить корни и повысить устойчивость к сорнякам и мху. Но вместо использования дорогих садовых удобрений, которые часто содержат агрессивные химикаты, вы можете сделать свою траву пышно зеленой с помощью одного натурального ингредиента, который, вероятно, уже есть у вас на кухне: кофейной гущи.

По словам экспертов, посыпание газона кофейной гущей может помочь стимулировать здоровую и зеленую траву, поскольку она богата азотом, необходимым для здорового роста растений, а также содержит другие важные питательные вещества, такие как калий и фосфор, которые могут улучшить общее состояние вашего газона.

Кроме того, если у вас есть проблема с сорняками, распространяющимися по газону, кофейная гуща может помочь, поскольку она содержит натуральные химические вещества, которые могут задерживать рост некоторых растений, что может привести к подавлению сорняков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.