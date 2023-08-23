Складна тема. Непроста. Не хотів про це писати…

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Я сьогодні писав пост про прапор. Там одна жінка пише: не було ніяких дрг на Оболоні. То - наші. Самі проти своїх. "Дружній вогонь". З страху, й хаосу.

І ракети рашистів не падали на наші будинки, то наше ППО. І ТРО повбивало купу невинних людей. І небойові втрати - 40 процентів. І контрнаступ - невдалий. І хаймарси нам прислали без прицілів. І в Бучі нікого не гвалтували, то брехня Денисової.

Я таке давно помітив. Чим дурніша людина, тим вона глибше занурена в теорію світового заговору, в масонів, в плоску землю, і в безплідність від конопель…

То є війна. У неї свої правила. І свої правила у нації, яка тягне війну на своїх плечах, на своїх нервах, на своїх серцях. Всякого було, бо війна.

Але писати про це пости і коменти, це - дурість. Дурість, овеча наївність, недалекоглядність. Це - ІПСО і "арестовщина". В мене в самого таких історій тисячі…

Світлана Алєксієвіч писала про жінок Другої світової. Як у них не було прокладок і вати. І вони йшли в бій з закривавленими ногами. Їй за це дали Нобеля. Бо це страшно, мило, й зворушливо.

Але не ця правда зробила ту війну!

Нах*й нам ця дурна "правда"? У нас своя правда! Правда вільної України, яка вижила і вистояла без жодного шансу. І яка зараз накидає п*зди всім "другим арміям світу" по всім фронтам, на всіх напрямках. Це - ЗСУ. Це - Армія, яка врятувала цілу Націю від тотального знищення!

Нах*й!

"А ми ще є! І то найбільше диво, що цей народ іще раз воскреса…". Ліна Костенко…