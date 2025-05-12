Бюджетный запеченный хек с вкусным соусом: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Хек – очень бюджетная и при этом вкусная рыба, которую можно жарить, тушить, запекать. Стоит отметить, что также из хека получится очень вкусный диетический суп.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного хека, со сметаной, луком и сметаной.

Ингредиенты:

Хек – 3 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Горчица в зернах – 2 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Розмарин и базилик сушеный – 1 ч.л.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Вода – 50 мл

Сыр твердый – 100 г

Петрушка

Масло для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Помыть хек, отрезать плавники и разобрать на филе. Каждое филе разрезать на небольшие кусочки. Выложить все в глубокую миску.

2. Почистить лук и порезать полукольцами. Добавить к рыбе. Натереть чеснок. Добавить сметану, горчицу, соль, перец и сушеные травы. Тщательно все перемешать и оставить на 20 минут.

3. Форму для запекания смазать маслом и выложить рыбу с луком. Влить воду. Натереть сыр и выложить сверху на рыбу. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180С духовку на 20 минут.

4. Снимаем фольгу и ставим снова в духовку, разогретую до 220С на 10 минут, до золотистого цвета сыра. Посыпаем петрушкой.

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