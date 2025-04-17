Был припаркован не по правилам: в Ужгороде был оштрафован Aston Martin DB12, стоимость которого стартует от 15 млн грн. Фото

В Ужгороде оштрафован элитный Aston Martin DB12, стоимость которого стартует от 15 миллионов гривен. Автомобиль был замечен припаркованным на улице Швабской, менее чем в 10 метрах от пешеходного перехода.

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Такое расположение нарушает правила дорожного движения. Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

"На улицах Ужгорода был замечен сверхроскошный Aston Martin DB12, стоимость которого стартует от 15 миллионов гривен. Но вместо восторга автомобилем – штраф. Его припарковали на улице Швабской, менее чем в 10 метрах от пешеходного перехода, что является нарушением правил дорожного движения", – говорится в сообщении.

Инспекторы управления контроля за благоустройством и ПДД горсовета быстро зафиксировали нарушения и вынесли постановление об административном правонарушении. Хотя сумма штрафа официально не указана, речь идет как минимум о нескольких сотнях гривен.

DB12 – одна из новейших моделей британского бренда Aston Martin, сочетающая экстремальную мощность с изысканным комфортом и даже такая роскошь не освобождает от ответственности за нарушение правил.

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