Был командиром отделения: на фронте погиб 27-летний Герой с Полтавщины

Украина продолжает терять своих Героев на войне с оккупантами. На этот раз печальная новость пришла на Полтавщину. От рук врага погиб военный Дмитрий Овсяник.

Об этом сообщили на странице в Facebook Карловского городского совета и исполнительного комитета. Мужчина проживал в громаде. В 2019 году присоединился в ряды ВСУ.

Военный имел звание младший сержант. Был командиром 5 отделения ударных мультироторных систем 1 взвода роты ударных беспилотных авиационных комплексов специального назначения Национальной гвардии Украины.

Погиб воин 12 августа 2025 года на Запорожском направлении. Мужчине было 27 лет.

Прощание с Героем состоится 17 августа в Карловке.

Ранее сообщалось, что 2 августа 2025 года, вблизи населенного пункта Новополь Волновахского района Донецкой области, во время эвакуации раненых с поля боя, погиб военный из Пологовского района Запорожской области Владимир Бирюк.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 августа была официально подтверждена гибель защитника Романа Гречуха из Ивано-Франковской области, которого две недели считали пропавшим без вести. Военному было всего 22 года, его жизнь оборвалась в боях в Донецкой области.

