Будут работать более 48 часов непрерывно: в правительстве урегулировали работу 'Пунктов несокрушимости'. Фото

В связи с ослаблением правил комендантского часа в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике сеть "Пунктов несокрушимости" должна быть усилена, а их работа – урегулирована. В частности, появятся опорные "Пункты несокрушимости", рассчитанные на непрерывное функционирование в течение 48 и более часов.

Об этих изменениях рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Вечером в понедельник, 19 января, на своем канале в Telegram она сообщила, что правительство уже приняло ряд решений.

Что именно изменится

"У людей должна быть постоянная возможность получить помощь, согреться и зарядиться – даже в условиях морозов и восстановления энергосистемы после вражеских обстрелов", – написала премьер.

Для этого будут обустроены опорные ПН, которые смогут работать дольше (более 48 часов непрерывно), будут иметь необходимый запас воды и электроэнергии, стабильную связь, при необходимости – обустроены спальные места.

"Опорные пункты будут разворачиваться с учетом количества населения. При необходимости количество спальных мест в них может быть увеличено", – заявила Свириденко.

По данным на 19 января, по всей стране в постоянном режиме работают 10 676 тысяч "Пунктов несокрушимости", ими с начала января уже воспользовались 130 тысяч человек. "Еще почти три тысячи готовы к открытию в случае необходимости", – добавила глава правительства.

– Гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил: если раньше отключение света в более четырех очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить в графиках, которые одновременно применяются к четырем с половиной или даже пяти очередям потребителей.

– Энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве не смогут работать на полную мощность как минимум до конца отопительного сезона.

