Будут ли магнитные бури в последние дни лета: прогноз на 30-31 августа

На выходных, 30-31 августа, геомагнитная обстановка на Земле ожидается спокойной. Магнитные бури, которые могут провоцировать у людей головную боль, перепады давления, усталость, раздражительность, будут слабыми и почти неощутимыми для людей.

Видео дня

Однако особенно чувствительными к геомагнитным возмущениям являются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеозависимые. Также фиксируется влияние на работу электронных устройств и навигационных систем.

Что известно о магнитных бурях 30-31 августа

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA сообщил, что 30 августа уровень геомагнитной активности составит около 1,67 балла. На следующий день, 31 августа, показатель возрастет до 2,67 балла. Оба значения относятся к слабым колебаниям и не опасны для здоровых людей.

Сервис Meteoagent, который прогнозирует солнечные вспышки и геомагнитные бури, уточнил, что 30 августа ожидается К-индекс на уровне 1,6, что соответствует зеленому уровню магнитной активности. На следующий день, 31 августа, прогнозируется рост показателя до 2,7, что означает легкие колебания, но без серьезного влияния на окружающую среду.

Оба источника указывают, что возможность магнитных бурь достаточно низкая до конца августа.

При этом, по данным сервиса Geomag, в период с 31 августа по 1 сентября существует вероятность слабой магнитной бури уровня G1. Хотя этот уровень считается минимальным, он может вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей и влиять на качество связи и работу спутниковых систем.

Эксперты также отмечают, что прогнозы обновляются несколько раз в день, поэтому ситуация может меняться.

Что такое магнитная буря и как измеряют ее силу

Магнитная буря – это геофизическое явление, которое возникает из-за вспышек и взрывов на Солнце. Во время этих процессов в космос выбрасываются потоки заряженных частиц – протонов и электронов. Двигаясь со значительной скоростью, они достигают магнитосферы Земли, где и происходит взаимодействие с земным магнитным полем. Именно это явление ученые называют магнитными или солнечными бурями.

Для оценки интенсивности используют К-индекс – шкалу от 1 до 9. Значения от 1 до 4 обычно не ощущаются людьми и считаются слабыми. Если уровень превышает отметку 5, буря приобретает статус "красного уровня" и может влиять на самочувствие, вызвать усталость, головную боль или проблемы со сном.

При сильных бурях страдают технические системы: возможны сбои в работе спутников, радиочастот, мобильной связи и GPS. А когда индекс достигает уровня 7–8, в небе можно увидеть редкое и красивое явление – полярное сияние.

Как магнитные бури влияют на человека

Во время магнитных бурь может меняться атмосферное давление и, соответственно, сказываться на самочувствии. Некоторые люди испытывают головную боль, усталость, раздражительность или проблемы со сном. Специальных лекарств против этого явления не существует, однако обычные средства для снятия симптомов помогут облегчить состояние.

Что делать для поддержания организма

Придерживайтесь стабильного режима дня, высыпайтесь и питайтесь сбалансировано.

Исключите чрезмерно острую, жирную, соленую пищу, а также алкоголь и большое количество кофе.

Пейте больше воды и чаев.

Время на природе и прогулки на свежем воздухе улучшают самочувствие, но стоит избегать прямого солнца.

Легкие физические упражнения добавляют энергии и снижают усталость.

Старайтесь избегать конфликтов и стрессовых ситуаций.

Тем, кто имеет хронические заболевания, важно больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства.

Утром тонус поддержит контрастный душ, а вечером поможет расслабиться теплая ванна.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре Землю накроет несколько волн магнитных бурь. Повышенная геомагнитная активность, ожидается в начале месяца, с 4 по 6 сентября и в конце сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!