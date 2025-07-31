Будет нарастать напряжение: чего ждать 31 июля. Астропрогноз

Четверг, 31 июля начнется с 7 лунного дня, но после полудня перейдет в 8-й. Луна проводит день в созвездии Весов с переходом в Скорпиона под вечер, Солнце – во Льве.

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Как сложится этот день, какие изменения он принесет, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она предупредила, что просто сегодня не будет.

"Каким будет этот день? Он будет сложным. Он будет напряженным. Будут продолжаться какие-то политические переговоры. Юудут какие-то договоренности, будет нарастать в пространстве определенное напряжение", – спрогнозировала астролог.

Поэтому она посоветовала сегодня позаботиться о собственном релаксе. "Постарайтесь в этот день принять ванну с солью или душ с солью. Медитируйте с кристаллами, медитируйте на свежем воздухе. Практикуйте в этот день энергетическое дыхание. Практикуйте пранаямы, практикуйте йогу. И именно йога даст вам глубокое расслабление и поможет снять стресс именно в четверг, 31 июля", – посоветовала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на 31 июля – кому сегодня должно повезти в карьере.

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