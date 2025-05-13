Будет господствовать прохладный влажный воздух с севера: синоптики предупредили о нестабильной погоде в среду, 14 мая

В среду, 14 мая, погода в Украине будет прохладной ночью, а днем порадует комфортными температурами воздуха. Также ожидаются небольшие дожди, на небе будет переменная облачность

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Там рассказали, что территория Украины будет находиться в поле слабо пониженного давления, которое будет претерпевать небольшие колебания.

"В воздушных пространствах над нами все еще будет хозяйничать прохладный влажный воздух с северных направлений, который днем при прогреве будет обусловливать увеличение облачности и небольшие дожди", – сказано в прогнозе.

Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью по стране составит 2-7 градусов тепла, днем – 12-17 градусов, а на высокогорье Карпат будет 5-10 градусов тепла.

В Киевской области ожидается переменная облачность и небольшой дождь (ночью местами).

Температура ночью будет 2-7 градусов тепла, днем потеплеет до 12-17 градусов. В Киеве ночью будет 4-6 градусов тепла, днем – 14-16 выше нуля.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение недели, с 13 по 16 мая, в Украине будет сохраняться влияние холодных воздушных масс с северных широт. По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, заметного потепления в ближайшее время не ожидается.

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