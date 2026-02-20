Будем поддерживать защитников Мариуполя, пока последний не вернется из плена – 'Метинвест'

Группа "Метинвест" продолжит поддерживать защитников Мариуполя, пока последний из них не вернется из плена домой.

Об этом рассказал операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко на конференции "Сердце Азовстали. Растем вместе", которая прошла в Киеве.

Как известно, в конце 2025 года Ринат Ахметов решил продлить работу проекта еще на год и дополнительно выделил на его финансирование почти 600 млн грн. Поэтому общая сумма помощи за четыре года выросла до 2,2 млрд грн.

"Мы приветствуем это решение, ведь огромное количество защитников Мариуполя до сих пор находится в плену. И не остановимся, пока последний защитник города не вернется домой. Для нас дело чести - помочь героям найти себя в мирной жизни. Мы усиливаем ветеранские программы, создаем новые возможности для образования и профессионального развития. Потому что убеждены: ветераны - это сила, которая поможет отстроить украинскую промышленность и страну после войны", – говорит операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

"Метинвест" создает для ветеранов войны, в том числе и для защитников Мариуполя, условия для интеграции в коллективы предприятий, обучения и построения карьеры, а также ветеранские сообщества и общественные объединения, где они могут получить поддержку.

В частности, за три года в горно-металлургический университет "Метинвест" Политехника по упрощенной процедуре поступили 14 защитников Мариуполя. Еще 57 военных прошли курсы по английскому языку для улучшения карьерных перспектив. В целом университет предлагает 19 бакалаврских и 20 магистерских программ, а также 5 программ аспирантуры.

Уже сейчас на предприятиях "Метинвеста" сейчас работает более тысячи ветеранов войны. В прошлом году компания направила более 3,1 млн грн на физическое и психологическое восстановление 72 защитников по программе "Ветеранский кемпинг" на Закарпатье.

Напомним, что "Метинвест" Рината Ахметова получил сразу две награды престижной международной премии International Brilliance Awards в Лондоне. Высшую награду – Brilliance Award в номинации "Корпоративное благосостояние" – компания получила за экосистему реинтеграции ветеранов войны в Украине. Также компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, которые будут участвовать в восстановлении украинской промышленности после войны.