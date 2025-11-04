Брал €7,5 тыс. с человека: на Закарпатье задержали подполковника, который организовал 'трансфер' уклонистов в Румынию. Фото

На Закарпатье разоблачили и задержали подполковника Минобороны, который переправлял мужчин призывного возраста в Европу. Он организовал "трансфер" уклонистов в Румынию.

Об этом сообщила пресс-служба офиса Генерального прокурора. Отмечается, что задержанному объявили о подозрении.

Что известно

В Закарпатской области полицейские совместно с СБУ и сотрудниками 94 пограничного отряда ликвидировали очередную схему незаконной переправки военнообязанных через границу. Ее организовал заместитель начальника одного из военных представительств Министерства обороны Украины.

"По данным следствия, военнослужащий обещал мужчинам организовать доезд до государственной границы с последующим переходом через горно-лесистую местность Раховского района в Румынию. Для беспрепятственного передвижения через блокпосты он должен был использовать служебный автомобиль", – говорится в сообщении.

За свои "услуги" подполковник требовал 7,5 тысяч евро с человека.

Как сообщила полиция Закарпатья, задержанным оказался 41-летний киевлянин, который переехал в Закарпатскую область. там он наладил бизнес на переправке мужчин через границу в Румынию. маршрут проложил в пределах Раховского района.

Подозреваемый предоставлял военнообязанным карту местности с учетом размещения пограничных постов, с помощью которой они должны были дойти до линии границы.

Задержали подозреваемого во время получения им денег за будущий трансфер военнообязанного.

Полицейские изъяли у него авто "Mitsubishi Pajero Sport" и деньги, полученные от клиента за будущие услуги.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через границу Украины), совершенное из корыстных побуждений.

Задержанному сообщили о подозрении. Также суд уже избрал для него меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере более 908 тысяч гривен.

Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить бывшего правоохранителя, который организовал незаконную переправку уклонистов за границу. Стоимость его "услуг" составляла около 6 тысяч евро с человека.

