Экс-правоохранитель из Киева организовал схему заработка на уклонистах. Подробности дела и фото

В Киеве будут судить бывшего правоохранителя, который, по информации следствия, организовал схему заработка на уклонистах. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла около 6 тысяч евро с человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя из столицы, который организовывал незаконную переправку военнообязанных мужчин в страны ЕС", – говорится в сообщении.

Как отметили ГБР, злоумышленник обеспечивал беспрепятственный проезд военнообязанных мужчин из Киева до границы с Румынией в Вижницком районе Черновицкой области. Для прикрытия он использовал легенду о командировке группы спецназовцев – участников переодели в соответствующую форму, а на автомобиль установили проблесковые маячки и поддельные номерные знаки.

Уже 23 августа на Буковине наряд пограничников разоблачил обман. Правоохранители задержали "перевозчика", а пятеро мужчин, которых он пытался переправить, получили повестки и протоколы об административном правонарушении.

"По данным следствия, экс-правоохранитель был лишь звеном в преступной цепи. В рамках отдельного уголовного производства исследуются роли других участников группы, в том числе организаторов. Стоимость "услуги" составляла около 6 тысяч евро с человека", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. В настоящее время мужчина уволен со службы. Сейчас следствие по данному факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

