Большинство людей маринуют шашлык неправильно: этот трюк делает мясо невероятно сочным

Большинство "мастеров" гриля совершают одну и ту же ошибку. Они покупают дорогое мясо, покрывают его дешевым промышленным маринадом, полным сахара и вредных жиров, и оставляют в холодильнике на три дня. Когда они бросают эту влажную массу на гриль, происходит не очень приятная вещь.

Видео дня

Мясо не запекают, а тушат в собственной жидкости, пока масло капает на угли, создавая токсичный, горький дым, который пригорает к пище. Маринование – это не просто замачивание мяса в случайных жидкостях. Это точный химический процесс, который требует понимания осмоса, кислот и времени. Каждый вид мяса требует своего подхода, но есть одно универсальное правило, которое большинство людей игнорирует, даже если оно полностью меняет конечный результат, пишет OBOZ.UA.

Высушите поверхность перед приготовлением

Это секрет, который больше всего влияет на вкус. Реакция Майяра (карамелизации белков, которая придает мясу божественный, насыщенный вкус гриля) происходит только при высоких температурах и на абсолютно сухой поверхности. Если вы бросите на гриль мясо, с которого стекает маринад, жидкость сначала должна испариться.

Мясо будет приготовлено на пару, а не на гриле. Хуже того, сахар, чеснок и травы в маринаде обуглятся за считанные секунды на огне, придавая мясу горький, пепельный привкус.

Прежде чем положить мясо на гриль, всегда вытирайте его бумажным полотенцем! Аромат уже успел пропитаться, а внешний слой влажного маринада – лишь помеха для идеальной хрустящей корочки.

Кислота — палка о двух концах

Люди наивно думают, что кислота делает мясо мягким. На самом же деле, слишком много кислоты или слишком длительное замачивание разрушает белковые связи.

Мясо становится мучнистым, кашеобразным и в конце концов чрезвычайно сухим. Кислота должна составлять не более 20% вашего маринада, а время замачивания следует строго контролировать в зависимости от вида мяса.

Говядина и стейки: запретная зона для влажных маринадов

Качественный говяжий стейк не нуждается во влажном маринаде. Ему нужна только соль, перец и время. Используйте технику сухого маринования – щедро посолите мясо и оставьте его без крышки в холодильнике на 12-24 часа.

Курица и свинина: время и молочная кислота

Курица и свинина идеально подходят для маринования, поскольку они не имеют собственного сильного вкуса. Для птицы забудьте об агрессивном лимонном соке и используйте вместо него йогурт или пахту. Молочная кислота чрезвычайно мягко расщепляет ферменты и сохраняет мясо сочным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить сочный шашлык без сложных маринадов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.