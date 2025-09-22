Больше всего доверяют волонтерам: социологи выяснили, сколько украинцев донатят на ВСУ

По данным опроса, 70% украинцев постоянно или время от времени финансово жертвуют средства на помощь Вооруженным силам Украины. В то же время 44% помогают нефинансово, в частности плетением сеток, изготовлением свечей или ремонтом авто.

Наибольшим доверием пользуются волонтерские организации – им верят 63% опрошенных. Соответствующее исследование было проведено социологической группой Рейтинг (Rating Group), его результаты обнародовали в понедельник, 22 сентября.

Что показал опрос

По результатам соцопроса, среди институтов украинцы выражают самое высокое доверие к волонтерским организациям (63%).

Меньше доверяют общественным организациям (30%, еще 37% колеблются), местной (25%, еще 27% колеблются) и центральной (24%, еще 26% колеблются) власти.

А среди типов общественной активности украинцы предпочитают помощь другим. В частности, 70% постоянно или время от времени помогают финансово помогают ВСУ.

Еще 44% помогают армии нефинансово (плетением сеток, изготовлением свечей, ремонтом авто и т.д.).

Также относительно распространенной является помощь беженцам, переселенцам, людям с инвалидностью (49%).

Более активны жители западных и центральных областей Украины, а также более обеспеченные опрошенные, сообщили авторы исследования.

Кому еще доверяют украинцы

Общий Индекс доверия в обществе имеет средний уровень – 3,0 по шкале от 1 (минимум доверия) до 5 (максимум).

Самое высокое доверие украинцы выражают к близкому кругу (3,9).

Меньше доверяют общественному кругу (2,9), то есть институтам, организациям, власти, жителям Украины и т.п., а также кругу "других людей" (2,4), то есть незнакомым людям в случайных ситуациях, людям других политических взглядов или национальности.

36% доверяют жителям Украины, еще 42% колеблются, несколько меньше – жителям города/села (30%, еще 42% колеблются).

Вырос социальный капитал

Как показало исследование, в условиях полномасштабной войны среди украинцев вырос социальный капитал.

86% оказывали помощь людям, которые оказались в сложной ситуации во время войны, в частности 27% преимущественно помогали лицам за пределами семейного круга.

Кроме того, половина опрошенных наладила и сохранила связи, возникшие из-за объединения с другими людьми для взаимоподдержки.

В некоторых случаях эти взаимосвязи становились институционализированными: около 10% являются членами общественной организации, а 43% имеют таких людей среди ближайшего окружения (родственники, друзья).

23% опрошенных сказали, что участвуют в общественных слушаниях и подписании петиций, 20% – решении общих проблем в жизни территориальной громады, 13% – в общественных акциях и митингах.

Опрос проводился в период 20-22 июля 2025 года методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Участие в нем приняли 1000 человек по случайной выборке мобильных телефонных номеров из всех областей, за исключением оккупированных территории. Ошибка – не более 2,2% с доверительной вероятностью 0,95.

