Оборвалась жизнь Героя: стало известно о смерти военного из Киевской области Артема Скрипченко. Фото

В одной из больниц Германии от полученных на фронте ранений умер военный из Белой Церкви Киевской области Артем Скрипченко. Сердце храброго украинского воина остановилось 5 сентября.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – солдат Артем Скрипченко (1997 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был сапером экипажа беспилотных авиационных комплексов взвода роты десантного минирования инженерно-саперного батальона одной из воинских частей.

Воин скончался 5 сентября в одном из медицинских учреждений в города Кельн (Германия) в результате полученных ранений во время выполнения боевого задания в районе н.п Белицкое Покровского района Донецкой области.

"Наш воин был верными военной Присяге на верность Украинскому народу. Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Александр Осипенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 сентября.

