Более 24 тысяч юных художников установили новый рекорд Украины

В Украине состоялся шестой всеукраинский конкурс детских рисунков Noosphere Space Art Challenge на "космическую" тему "Экспедиция по неизведанным мирам".

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Этот конкурс стал крупнейшим в Украине онлайн-конкурсом детских рисунков на космическую тематику, соответствующий рекорд зафиксировал Национальный реестр рекордов Украины.

Организаторы, ОО "Ассоциация Ноосфера", объявили имена десяти победителей, а также авторов ста лучших работ и 11 рисунков, которые были использованы в дизайнах диджитал-карт Sense Bank.

Участникам предложили изобразить реальные факты о Вселенной или дофантазировать те, которые еще никому не известны. Так ОО "Ассоциация Ноосфера" повышает интерес молодежи к изучению космоса, технологий и науки в целом.

Все 24 327 участников, а также учителя и воспитатели получат дипломы за участие, 100 участников, авторы лучших работ, – памятные подарки. Победителей ждут кастомизированные рюкзаки, на которые профессиональная художница перенесет рисунки самих детей.

7 фактов о конкурсе-рекордсмене:

численность: к Noosphere Space Art Challenge присоединились 24 327 юных художников и художниц в возрасте от 3 до 17 лет

география: Украина и еще 24 страны мира

самая активная возрастная группа: 8-12 лет – вместе они прислали 13 405 рисунков

современные технологии: 2550 произведений, выполненных с помощью искусственного интеллекта в новой номинации работ

награда: из присланных работ создали онлайн-галерею

история: проводится с 2019 года

масштабность: 81 177 детей и подростков приняли участие за 6 лет проведения

Творческая инициатива проходила с 3 марта по 27 апреля 2025 года.

Вот что рассказали о конкурсе победители и их воспитатели, представитель Национального реестра Украины, организаторы и партнеры:

"Каждый конкурс становится по-настоящему увлекательным только тогда, когда его тема вдохновляет. Мы все обожаем путешествия – особенно воображаемые. Нынешний Noosphere Space Art Challenge предоставил детям прекрасную возможность создать собственный фантастический транспорт, взять с собой в путешествие надежных спутников и полностью погрузиться в мир творчества. Воображение участников заработало на полную силу: яркие идеи, креативные образы и настоящие художественные открытия стали результатом этого вдохновенного процесса", – рассказала Виктория Мозоль, художественный руководитель Арсения Дульского.

"Участие в Noosphere Space Art Challenge стало для меня увлекательным приключением. Идея сюжета появилась, когда я представляла, какой могла бы быть жизнь на другой планете, – это вдохновило меня создать что-то яркое и фантастическое. Было интересно увидеть работы других участников и почувствовать себя частью такого творческого сообщества. Спасибо за проведение этого интересного конкурса – я с радостью приняла в нем участие", – поделилась победительница из Каменца Екатерина Олейник.

"Когда я узнала о конкурсе, долго размышляла над тем, как лучше оформить свою работу на космическую тему. В последнее время меня увлекла культура манги – японских комиксов, – и именно она вдохновила меня на финальный дизайн. Участие в Noosphere Space Art Challenge принесло мне настоящее удовольствие. Конечно, пришлось немного поработать, чтобы искусственный интеллект создал именно то изображение, которое я представляла, но результатом я полностью довольна!" – делится Анастасия Бурова, победительница в номинации ИИ.

"Фиксируя этот рекорд, мы не просто подтверждаем масштабность конкурса – мы фиксируем веру в детское творчество и будущее Украины. Это не просто цифры – это десятки тысяч историй, фантазий и мечтаний, объединивших детей со всей страны", – комментирует Марк Орловский, эксперт Национального реестра рекордов Украины.

"Это мой юбилейный, пятый Noosphere Space Art Challenge, к которому я присоединяюсь в роли координатора. И каждый раз я поражена силой воображения юных украинцев: в этом году мы увидели настоящие вселенные, созданные детскими руками. Каждый рисунок стал отдельной экспедицией, полной мечтаний, открытий и жажды изучения нового. Верю, что именно такие инициативы помогают детям видеть в космосе не что-то абстрактное, а и свое будущее", – делится Дарья Новикова, координатор проекта из ОО "Ассоциация Ноосфера".

"Для нас участие в Noosphere Space Art Challenge – это возможность поддержать детское творчество и показать, как сочетание мечты, технологий и заботы может создать настоящее будущее. Каждый из этих рисунков – не просто иллюстрация, а видение нового мира глазами ребенка. Мы рады, что смогли адаптировать 11 лучших работ в дизайны цифровых карточек Sense SuperApp, чтобы сделать эту вселенную ближе к каждому. Ведь именно в детском воображении рождается то, что имеет смысл", – прокомментировала Евгения Голик, руководитель управления коммуникаций Sense Bank.

Победители и их работы

В возрастной категории 3-7 лет победили:

Павел Базилевский, 6 лет, Кривой Рог Вероника Погорелова, 7 лет, Кривой Рог Теодор Яремчук, 5 лет, Киев

В категории 8-12 лет:

Арсений Дульский, 9 лет, с. Орвяница, Ривненская область Дима Козак, 12 лет, с. Шебутинцы, Черновицкая область Ульяна Гусейнова, 10 лет, Берестечко, Волынская область

В категории 13-17 лет:

Ярослава Богайчук, 14 лет, Лубны, Полтавская область Екатерина Олейник, 16 лет, пос. Каменец, Кировоградская область Мирослава Кривенко, 14 лет, Харьков

В категории AI:

Анастасия Бурова, 14 лет, Кривой Рог

Более подробная информация о Noosphere Space Art Challenge и онлайн-галерея работ участников за все годы на сайте.