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Более 24 тысяч юных художников установили новый рекорд Украины

Мария Шевчук
Новости. Общество
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Более 24 тысяч юных художников установили новый рекорд Украины

В Украине состоялся шестой всеукраинский конкурс детских рисунков Noosphere Space Art Challenge на "космическую" тему "Экспедиция по неизведанным мирам".

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Этот конкурс стал крупнейшим в Украине онлайн-конкурсом детских рисунков на космическую тематику, соответствующий рекорд зафиксировал Национальный реестр рекордов Украины.

Организаторы, ОО "Ассоциация Ноосфера", объявили имена десяти победителей, а также авторов ста лучших работ и 11 рисунков, которые были использованы в дизайнах диджитал-карт Sense Bank.

Более 24 тысяч юных художников установили новый рекорд Украины
Более 24 тысяч юных художников установили новый рекорд Украины

Участникам предложили изобразить реальные факты о Вселенной или дофантазировать те, которые еще никому не известны. Так ОО "Ассоциация Ноосфера" повышает интерес молодежи к изучению космоса, технологий и науки в целом.

Все 24 327 участников, а также учителя и воспитатели получат дипломы за участие, 100 участников, авторы лучших работ, – памятные подарки. Победителей ждут кастомизированные рюкзаки, на которые профессиональная художница перенесет рисунки самих детей.

7 фактов о конкурсе-рекордсмене:

  • численность: к Noosphere Space Art Challenge присоединились 24 327 юных художников и художниц в возрасте от 3 до 17 лет
  • география: Украина и еще 24 страны мира
  • самая активная возрастная группа: 8-12 лет – вместе они прислали 13 405 рисунков
  • современные технологии: 2550 произведений, выполненных с помощью искусственного интеллекта в новой номинации работ
  • награда: из присланных работ создали онлайн-галерею
  • история: проводится с 2019 года
  • масштабность: 81 177 детей и подростков приняли участие за 6 лет проведения

Творческая инициатива проходила с 3 марта по 27 апреля 2025 года.

Вот что рассказали о конкурсе победители и их воспитатели, представитель Национального реестра Украины, организаторы и партнеры:

"Каждый конкурс становится по-настоящему увлекательным только тогда, когда его тема вдохновляет. Мы все обожаем путешествия – особенно воображаемые. Нынешний Noosphere Space Art Challenge предоставил детям прекрасную возможность создать собственный фантастический транспорт, взять с собой в путешествие надежных спутников и полностью погрузиться в мир творчества. Воображение участников заработало на полную силу: яркие идеи, креативные образы и настоящие художественные открытия стали результатом этого вдохновенного процесса", – рассказала Виктория Мозоль, художественный руководитель Арсения Дульского.

Более 24 тысяч юных художников установили новый рекорд Украины

"Участие в Noosphere Space Art Challenge стало для меня увлекательным приключением. Идея сюжета появилась, когда я представляла, какой могла бы быть жизнь на другой планете, – это вдохновило меня создать что-то яркое и фантастическое. Было интересно увидеть работы других участников и почувствовать себя частью такого творческого сообщества. Спасибо за проведение этого интересного конкурса – я с радостью приняла в нем участие", – поделилась победительница из Каменца Екатерина Олейник.

"Когда я узнала о конкурсе, долго размышляла над тем, как лучше оформить свою работу на космическую тему. В последнее время меня увлекла культура манги – японских комиксов, – и именно она вдохновила меня на финальный дизайн. Участие в Noosphere Space Art Challenge принесло мне настоящее удовольствие. Конечно, пришлось немного поработать, чтобы искусственный интеллект создал именно то изображение, которое я представляла, но результатом я полностью довольна!" – делится Анастасия Бурова, победительница в номинации ИИ.

"Фиксируя этот рекорд, мы не просто подтверждаем масштабность конкурса – мы фиксируем веру в детское творчество и будущее Украины. Это не просто цифры – это десятки тысяч историй, фантазий и мечтаний, объединивших детей со всей страны", – комментирует Марк Орловский, эксперт Национального реестра рекордов Украины.

"Это мой юбилейный, пятый Noosphere Space Art Challenge, к которому я присоединяюсь в роли координатора. И каждый раз я поражена силой воображения юных украинцев: в этом году мы увидели настоящие вселенные, созданные детскими руками. Каждый рисунок стал отдельной экспедицией, полной мечтаний, открытий и жажды изучения нового. Верю, что именно такие инициативы помогают детям видеть в космосе не что-то абстрактное, а и свое будущее", – делится Дарья Новикова, координатор проекта из ОО "Ассоциация Ноосфера".

Более 24 тысяч юных художников установили новый рекорд Украины

"Для нас участие в Noosphere Space Art Challenge – это возможность поддержать детское творчество и показать, как сочетание мечты, технологий и заботы может создать настоящее будущее. Каждый из этих рисунков – не просто иллюстрация, а видение нового мира глазами ребенка. Мы рады, что смогли адаптировать 11 лучших работ в дизайны цифровых карточек Sense SuperApp, чтобы сделать эту вселенную ближе к каждому. Ведь именно в детском воображении рождается то, что имеет смысл", – прокомментировала Евгения Голик, руководитель управления коммуникаций Sense Bank.

Победители и их работы

В возрастной категории 3-7 лет победили:

  1. Павел Базилевский, 6 лет, Кривой Рог
  2. Вероника Погорелова, 7 лет, Кривой Рог
  3. Теодор Яремчук, 5 лет, Киев
Более 24 тысяч юных художников установили новый рекорд Украины
Более 24 тысяч юных художников установили новый рекорд Украины
Более 24 тысяч юных художников установили новый рекорд Украины

В категории 8-12 лет:

  1. Арсений Дульский, 9 лет, с. Орвяница, Ривненская область
  2. Дима Козак, 12 лет, с. Шебутинцы, Черновицкая область
  3. Ульяна Гусейнова, 10 лет, Берестечко, Волынская область
Более 24 тысяч юных художников установили новый рекорд Украины
Более 24 тысяч юных художников установили новый рекорд Украины
Более 24 тысяч юных художников установили новый рекорд Украины

В категории 13-17 лет:

  1. Ярослава Богайчук, 14 лет, Лубны, Полтавская область
  2. Екатерина Олейник, 16 лет, пос. Каменец, Кировоградская область
  3. Мирослава Кривенко, 14 лет, Харьков
Более 24 тысяч юных художников установили новый рекорд Украины
Более 24 тысяч юных художников установили новый рекорд Украины
Более 24 тысяч юных художников установили новый рекорд Украины

В категории AI:

Анастасия Бурова, 14 лет, Кривой Рог

Более 24 тысяч юных художников установили новый рекорд Украины

Более подробная информация о Noosphere Space Art Challenge и онлайн-галерея работ участников за все годы на сайте.