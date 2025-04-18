Более 200 багов для ВСУ изготовили из стали 'Стального фронта'

Украинские пограничники получили еще пять багов производства Оперативного командования "Юг" и общественной организации "Багги для ВСУ". Металл для автомобилей бесплатно передал "Метинвест"-СМЦ в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

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"Метинвест"-СМЦ начал отгружать металл для мобильных автомобилей баги еще в начале 2023 года. За это время из металла компании изготовили более 200 единиц техники для ВСУ. Недавно состоялась передача дежурной партии для Государственной пограничной службы Украины.

В условиях боевых действий такие автомобили – незаменимые помощники. Благодаря своей маневровости и скорости идеально подходят для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых, перемещения на сложных участках фронта и разведки.

""Метинвест" поддерживает ВСУ с первых дней полномасштабной войны. В частности, "Метинвест"-СМЦ уже два года бесплатно отгружает металлопродукцию для изготовления баги. Автомобили отправляются на разные направления, чтобы помогать защитникам выполнять боевые задачи. Пограничники получают автомобили впервые. Надеемся, что они будут исправно служить защитникам и спасут немало жизней", – отметил директор по клиентскому сервису и операционной деятельности "Метинвест"-СМЦ Александр Паламарчук.

С начала полномасштабной войны в рамках милитарной инициативы Стальной фронт Рината Ахметова было налажено производство целого ряда стальных изделий для нужд воинов. В частности, из стали "Метинвеста" для Сил обороны Украины изготавливают защитные экраны противодействия FPV-дронам, которые устанавливаются на бронетехнику и берегут жизнь защитников.