Близнецов ждет успех, а Водолеям пора все переосмыслить еще раз: гороскоп на 10 сентября для всех знаков зодиака

В четверг, 10 сентября 2026 года, Луна в Деве обещает насыщенный день. Стоит встречаться с людьми, чтобы узнать что-то новое и открыть для себя что-то новое. Также можно смело спрашивать мнения других, искать совета и получать интересные новости. Уран будет ретроградным, что поможет стряхнуть пыль со старых идей. Это не конец небесных перемен, так как Меркурий сегодня входит в Весы, благоприятствуя хорошему общению. Различные мероприятия и встречи пройдут успешно, но будьте осторожны со своими эмоциями.

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Астрологи рассказывают, что Венера сегодня входит в Скорпион, что благоприятствует необычным идеям и ассоциациям, поэтому сегодня стоит прислушаться к своей интуиции, пишет Vogue.

Овен

Вы будете в хорошем настроении. Вы будете полезны окружающим, потому что благодаря оппозиции Меркурия у вас будет острое чувство настроения, и вы сможете успешно разрешать конфликты. Вы заслужите признание, и любой, кому вы поможете сегодня, будет рад поддержать вас в будущем. Во второй половине дня сосредоточьтесь на самых близких отношениях, найдите время для ужина или прогулки вместе. Вы также добьетесь успеха в любви, а если вы одиноки, поищите новых знакомых.

Телец

День пролетит незаметно, и все проблемы будут решены эффективно. Однако временами вы можете чувствовать себя немного более уставшим или даже обескураженным в работе с некоторыми людьми. Ваши идеи будут оценены по достоинству, если вы представите их лучше или даже прорекламируете. Вместо того чтобы волноваться, сходите на прогулку, в спортзал или на йогу. Чтобы взглянуть на все с другой стороны, вам нужно больше свободы и отдыха. Во второй половине дня вы почувствуете прилив энергии.

Близнецы

Вы почувствуете необходимость навести порядок в своей жизни. Проанализируйте свои эмоции, отпустите проблемы и неуверенность. Также стоит проводить время с дружелюбными людьми, поскольку друзья вдохновят вас на новые идеи. Вам сопутствует удача в любви; если вы ищете партнера, действуйте и перестаньте зацикливаться на прошлых отношениях. Меркурий в трине советует вам размышлять не только о своих неудачах, но и об успехах. Это поможет вам оценить свои сильные стороны.

Рак

Деньги станут для вас важной темой. Даже если вы захотите поговорить с людьми о чем-то совершенно другом, разговор неизбежно перейдет к финансам. Но вам не о чем беспокоиться. Венера в тригоне побуждает вас набраться смелости, чтобы попросить повышения зарплаты. Если в последнее время вы не чувствовали особого признания на работе, это может скоро измениться. С другой стороны, послеобеденное время — хорошее время для отдыха; прогуляйтесь в красивом месте, и вы восстановите силы.

Лев

Вы будете добросовестны и хорошо организованы. Вы с готовностью возьметесь за амбициозные задачи, чтобы доказать свою состоятельность. Однако подумайте, стоит ли после этого сосредотачиваться на финансовых вопросах. Квадрат Венеры может предоставить вам возможность заработать дополнительные деньги. После работы настанет время отдохнуть. В любви вас ждет успех, но вдохновляющее хобби также может вас увлечь, поскольку соединение Юпитера способствует росту.

Дева

Вы будете в отличном настроении и даже сможете браться за более сложные задачи. Соединение Луны с Солнцем предвещает более интересные встречи, в которых вы будете принимать активное участие. У вас также будет прекрасное время для занятий своими интересами. Однако, выделите немного времени для себя во второй половине дня. Если у вас появится блестящая идея, дайте себе время обдумать правильный план действий. Отдохнув, вы увидите мир в еще более ярких красках.

Весы

Что бы вы ни решили, вы добьетесь успеха быстро, но вам нужно быть независимым. Также помните, что не стоит критиковать людей без причины. Старайтесь быть более понимающими и держитесь на расстоянии от людей с разными мнениями. К счастью, ваши идеи окажутся настолько хорошими, что от них выиграют все. Погода днем ​​благоприятствует удачным покупкам товаров для дома и косметики, но ищите скидки или даже торгуйтесь. Венера покинула ваш знак, но Меркурий в соединении поможет вам найти что-то прекрасное.

Скорпион

Соединение Венеры с вашим знаком способствует хорошим отношениям с окружающими. У вас также появится много отличных профессиональных идей. Запишите их, чтобы не забыть, так как сегодня погода больше располагает к общению, чем к напряженной работе. Вам также понравится заниматься домашними делами и обсуждать важные вопросы с близкими. Вы сможете строить планы на оставшуюся часть месяца и организовывать различные совместные мероприятия.

Стрелец

Не торопитесь, двигайтесь медленнее, потому что погода не способствует концентрации. Вам даже может быть трудно изложить свои идеи, так как сегодня другие не захотят обсуждать серьезные темы. Займитесь важными делами и не держите ни на кого обиды. Вечером отдохните и займитесь духовными вопросами. Если вы чувствуете, что в последнее время происходит слишком много всего, отключитесь от различных источников новостей или даже от некоторых людей.

Козерог

Вы с энтузиазмом возьметесь за дело, и люди будут лучше вас понимать. Проблем будет меньше, а тем для обсуждения – больше. День будет располагать к небольшим делам, таким как покупки или уход за собой. Если вы планируете провести послеобеденное время в компании дружелюбных людей, это будет творческим и приятным событием. Очень хорошая полоса в любви, особенно если вы ищете человека, который понимает ваши желания и настроения.

Водолей

Меркурий в тригоне благоприятствует радости и любви. Вы почувствуете прилив энергии и будете исследовать места, где происходит что-то интересное. Вы будете искать более интересные занятия, чем обычно. Вы окажете значительное влияние на окружающих, поэтому говорите обо всех доброжелательно. После обеда идеальное время для вечеринки, творчества или хобби. Вы можете завести новое знакомство или даже дружбу, поэтому не бойтесь проявлять инициативу.

Рыбы

Обращайте внимание на детали различных задач, так как в течение дня вы можете немного отвлекаться. Некоторые новые задачи могут раздражать вас из-за своей сложности. Возможны также мелкие ошибки и просчеты, например, кто-то может ошибиться или вы забудете важную деталь. Иногда такое случается, но не вините себя, возможно, стоит сделать перерыв. Тем не менее, тригон Венеры благоприятствует искусству и развлечениям. Не берите на себя больше обязанностей, которые не нужно выполнять прямо сейчас.

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