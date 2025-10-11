'Благодаря таким людям Украина смогла сохранить независимость': Зеленский вручил украинским воинам ордена 'Золотая Звезда'. Фото

Президент Владимир Зеленский вручил украинским военнослужащим, которые стоят на защите Украины, ордена "Золотая Звезда". Также семьи погибших получили от главы государства награды Героев Украины посмертно.

По словам украинского лидера, наша страна остается независимой именно благодаря смелости этих людей. Детали Зеленский сообщил в своем Telegram-канале 11 октября.

"Отметил наших воинов орденами "Золотая Звезда" и передал награды семьям Героев Украины, которым звание присвоено посмертно. Именно благодаря таким людям, благодаря тому, что миллионы наших людей реально стали на защиту Украины, Украина смогла сохранить и защитить свою независимость", – говорится в сообщении.

Украина борется за собственную независимость

По словам гаранта, наше государство уже четвертый год стоит против полномасштабной и террористической агрессии России. И сейчас прилагаются все усилия, чтобы остановить войну.

Зеленский подчеркнул, что гордится каждым героем. Он поблагодарил украинские семьи, которые воспитали таких смелых бойцов.

"Спасибо вам за защиту Украины", – резюмировал глава государства.

Напомним, ранее Зеленский отметил государственными наградами украинских танкистов, которые стоят на защите страны. По его словам, военные являются гордостью государства и имеют большой опыт, которым готовы поделиться с союзниками.

Как писал OBOZ.UA, 10 октября президент заявил, что Украина должна дать ответ России после террористических обстрелов энергетики, которые устроили оккупанты. Он подчеркнул, что уже есть понимание того, что нашему государству надо сделать дальше.

