Безопасный домашний твердый сыр из молока: рецепт идеальной закуски для пасхального стола

Твердый сыр является продуктом, который очень часто добавляют в салаты, запеканки, а также пироги. Еще его можно просто делать закуски вкусные бутерброды, выпечку, супы. И для приготовления понадобится только молоко и сметана!

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и безопасного домашнего сыра из молока.

Ингредиенты:

1л молока – чем жирнее, тем лучше

3 яйца

200г сметаны 15-20%

соль – 1-2 ч.л(а если хотите чтобы был соленый сыр, то 3 ч.л)

можно сделать с разными вкусами: +1-2ч.л куркумы, 0.5ч.л итальянских трав, немного перца чили

Способ приготовления:

1. Молоко переливаем в кастрюлю, добавляем соль – если хотите чтобы сыр был соленым, то добавьте не менее 2-3 ч.л соли.

2. Молоко ставим на огонь и даем закипеть, смешиваем сметану и яйца, и опрокидываем в молоко. Вымешиваем все вместе ставим на газ, варим около 6-8 минут, пока не начнет сыр отделяться от сыворотки і проварить еще 2-3 минуты.

3. Складываем марлю в два слоя, и выкладываем на дуршлаг. Переливаем, отцеживаем жидкость. Творожную массу кладем в удобную форму и оставляем на 4-5 часов, и будет достаточно.

Совет: чтобы сделать со вкусами, к смеси из сметаны и яиц добавьте куркуму, чили и итальянские травы. Также можно попробовать приготовить с зеленью, чесноком, паприкой и другими добавками.

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