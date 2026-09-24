Без отца остался маленький сын: появились подробности о полицейском, погибшем в результате удара по Донецкой области со стороны РФ. Фото

23 сентября в Александровке Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский Максим Бутурлимов. Сотрудник правоохранительных органов попал под российский авиаудар по населенному пункту.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Как отметили в ведомстве, Бутурлимов был старшим сержантом полиции и служил в секторе реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Краматорского районного управления полиции.

Максим Бутурлимов родился 18 апреля 1990 года в поселке Новодонецкое. Сначала он служил в Доброполье, а затем — в Александровке.

15 лет Максим Бутурлимов патрулировал дороги Донецкой области. На протяжении всех лет войны он нес службу бок о бок с местными жителями, обеспечивал правопорядок и помогал людям во время обстрелов.

Ему было 36 лет. После его гибели без мужа и отца остались жена и двухлетний сын, а без сына — родители.

В полиции Донецкой области выразили соболезнования родным и близким правоохранителя.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 13 сентября 2026 года при выполнении боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Юрий Рогульский. Он служил в Вооруженных силах Украины, имел звание младшего сержанта и был командиром миномета одной из воинских частей.

Воин погиб вблизи Новосергеевки в Харьковской области. До начала полномасштабного вторжения он жил в Ирпене, а в 2022 году встал на защиту Украины.

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