Без отца остались двое детей: на фронте погиб полицейский с Волыни. Фото
Украина продолжает каждый день терять своих лучших сыновей и дочерей. На войне с российскими оккупантами погиб полицейский с Волыни старший сержант Юрий Кривошапка. Он погиб 28 июня в Донецкой области, выполняя боевое задание.
Юрий Кривошапка служил в стрелковом батальоне и остался навеки в строю. О смерти Героя сообщили в отделе коммуникации полиции Волыни.
Юрию было всего 38 лет, у него остались жена и двое несовершеннолетних детей – дочь и сын.
Юрий Кривошапка родился в селе Шклинь на Гороховщине, работал в органах МВД с 2008 года, с 2015 – на разных должностях в полиции Горохова.
В июне 2024 года Юрий присоединился в ряды стрелкового батальона полиции Волыни.
Боец достойно выполнял служебные обязанности и боевые распоряжения, оставаясь верным Присяге до конца, до последнего вздоха.
Погиб как Герой – в бою с российскими захватчиками.
"Вся полицейская семья выражает искренние соболезнования семье погибшего. Светлая память. Почет и слава Герою. Навеки в строю", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA:
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Также на войне погиб полицейский из Черкасской области Андрей Шевченко. Погибшему навсегда останется 27 лет.
Также стало известно о том, что на фронте погиб полицейский родом из Мариуполя Дмитрий Манжин. Свой последний бой защитник принял 12 июня 2025 года.
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