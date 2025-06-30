Без отца остались двое детей: на фронте погиб полицейский с Волыни. Фото

Украина продолжает каждый день терять своих лучших сыновей и дочерей. На войне с российскими оккупантами погиб полицейский с Волыни старший сержант Юрий Кривошапка. Он погиб 28 июня в Донецкой области, выполняя боевое задание.

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Юрий Кривошапка служил в стрелковом батальоне и остался навеки в строю. О смерти Героя сообщили в отделе коммуникации полиции Волыни.

Юрию было всего 38 лет, у него остались жена и двое несовершеннолетних детей – дочь и сын.

Юрий Кривошапка родился в селе Шклинь на Гороховщине, работал в органах МВД с 2008 года, с 2015 – на разных должностях в полиции Горохова.

В июне 2024 года Юрий присоединился в ряды стрелкового батальона полиции Волыни.

Боец достойно выполнял служебные обязанности и боевые распоряжения, оставаясь верным Присяге до конца, до последнего вздоха.

Погиб как Герой – в бою с российскими захватчиками.

"Вся полицейская семья выражает искренние соболезнования семье погибшего. Светлая память. Почет и слава Герою. Навеки в строю", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

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