Без отца остались две дочери: в Донецкой области погиб полицейский с Волыни Сергей Тлумач. Фото

В боях за Украину погиб майор полиции с Волыни Сергей Тлумач. Полицейский, который ушел в вечность 43-летним, большую часть жизни отдал службе в органах правопорядка.

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Последний бой отец двух дочерей принял в Донецкой области 21 июня. О потере сообщили в полиции Волынской области.

"21 июня, выполняя боевое задание в Донецкой области, погиб майор полиции, боец стрелкового батальона Сергей Тлумач. Ему было 43 года. В течение 23 лет он служил в рядах органов внутренних дел, занимал различные должности в отделении полиции №1 города Нововолынск Владимирского районного отдела полиции", – указано в сообщении.

С июня 2024 года Сергей Тлумач добровольцем в составе стрелкового батальона полиции Волыни выполнял боевые задачи на передовой.

"Сергей остался верен присяге и долгу до последнего вздоха. У погибшего остались жена и две дочери. Коллектив полиции Волыни выражает искренние соболезнования семье погибшего. Светлая память. Почет и слава Герою", – отметили коллеги павшего в бою полицейского.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Алексей Подрушняк. 40-летний нацгвардеец стал на защиту родной земли в 2017 году. Служил главным сержантом минометного взвода. Он прошел самые горячие направления: Светлодарская дуга, Рубежное, Бахмут, Опытное, Иванград, Дробышево.

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