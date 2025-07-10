Бесплатный английский язык в Украине: в 40 хабах стартовал национальный проект от Гончаренко центров

С 10 июля в Украине стартует масштабный проект по бесплатному изучению английского языка от образовательно-культурной сети Гончаренко центр. В рамках инициативы бесплатные офлайн и онлайн-курсы открываются на 40 площадках по всей стране, также доступна онлайн-программа – для тех, кто не имеет возможности посещать центр физически.

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Курсы рассчитаны на детей, подростков, взрослых, людей пожилого возраста, а также на военных, ветеранов, внутренне перемещенных лиц, работников ГСЧС и полиции.

Это – один из крупнейших бесплатных языковых проектов в Украине, который реализуется без привлечения государственного финансирования. Поэтому если вы интересовались, где выучить английский бесплатно в Украине – ответ здесь.

Где именно проходят занятия

Гончаренко центры работают по всей Украине — от Львова до Николаева, от Харькова до Николаева. Все желающие могут выбрать ближайший центр и присоединиться к группе своего уровня.

Важно, что образовательные пространства открыты не только в городах-миллионниках, но и в маленьких населенных пунктах, где доступ к бесплатному и качественному образованию затруднен. В частности речь идет о прифронтовых Рогани, Дергачах, а также о Балте, Кодыме, Теофиполе, Добровеличковце, Лубнах и других хабах.

Параллельно в Украине работает Гончаренко центр Онлайн, где проходят дистанционные занятия и разговорные клубы для участников со всей страны, которые по разным причинам не могут посетить оффлайн пространства.

Какие форматы обучения

Обучение проходит в форматах:

– курсов для начинающих (английский язык с нуля); – курс для украинцев, которые владеют базовым уровнем языка; – групповые разговорные клубы (спикинг-клабы) – спецкурсы для отдельных категорий (военные, ветераны, ВПО, ГСЧС, люди пожилого возраста и т.д.).

Участие в курсах — полностью бесплатное. Занятия ведут квалифицированные преподаватели и волонтеры с языковой практикой.

Спрос на знание английского в Украине стремительно растет: язык становится критическим навыком для тех, кто ищет работу, адаптируется в новых городах, работает с международными партнерами или планирует обучение за рубежом.

"Английский сегодня — это не роскошь, а необходимость. Мы видим огромный спрос среди переселенцев, людей пожилого возраста, ветеранов. Люди хотят знать язык, но не имеют возможности платить. Поэтому мы запускаем эти курсы по всей стране — чтобы каждый имел шанс. Наша цель — сделать английский доступным для всех. Не только для жителей крупных городов, но и для людей в прифронтовых регионах, для тех, кто потерял дом, работу, связи", — говорит основатель сети, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Как присоединиться к бесплатным курсам

Чтобы присоединиться к программе, нужно:

– выбрать ближайший центр или Гончаренко центр Онлайн;

– заполнить заявку на сайте;

– дождаться подтверждения и приглашения на первое занятие.

Детали и регистрация — на сайте https://goncharenkocentre.com.ua

Что такое Гончаренко центр

Гончаренко центры — это всеукраинская сеть бесплатных образовательно-культурных пространств, основанная народным депутатом Алексеем Гончаренко.

С 2021 года команда провела более 100 000 бесплатных событий — языковые курсы, художественные занятия, финансовая грамотность, цифровое образование и тому подобное. Центры работают по принципу "открытого пространства" — каждый желающий может присоединиться к обучению, развитию, общению.

Бесплатное обучение происходит как офлайн — в 40 физических хабах, так и онлайн — в Гончаренко центре Онлайн, что позволяет приобщиться из любого уголка страны. Таким образом, проект от Гончаренко центров становится одним из крупнейших бесплатных языковых инициатив в Украине, охватывая десятки городов и тысячи участников.