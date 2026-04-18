Бананы будут храниться вдвое дольше: хитрый лайфхак

Бананы – это очень питательные фрукты, богатые калием и клетчаткой, которые способствуют здоровью сердца, контролю веса и пищеварению. Их можно есть просто, или добавлять в завтраки, например в кашу и гранолу, и даже выпекать из них сладкие лакомства, такие как банановый хлеб.

При этом они могут храниться вдвое дольше, если вы внесете одно необычное изменение в способ их хранения, пишет OBOZ.UA.

Когда вы покупаете их в супермаркете, они часто еще зеленые местами и еще не достаточно спелые, чтобы есть, но как только они достигают пиковой спелости, это лишь вопрос дней, прежде чем фрукты станут коричневыми, мягкими и пригодными только для выпечки.

Есть одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы ваши бананы хранились гораздо дольше. Речь идет о срезании плодоножек с верхушек бананов.

Дело в том, что это действие замедляет выработку этилена – гормона, который производят некоторые фрукты, что способствует их созреванию, росту и, наконец, гниению. Бананы выделяют этот газ из своих плодоножек, поэтому обрезание плодоножек может уменьшить его количество, что позволит фруктам дольше оставаться свежими.

Однако считается, что удержание бананов в связке с помощью плодоножки также замедляет процесс созревания по сравнению с их разделением, чего невозможно сделать, если обрезать плодоножки.

