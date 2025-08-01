'Архивы – это память народа': руководители Госархива дали интвервью для музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

С начала полномасштабного вторжения в Украину возникла мощная волна исследований, направленных на документирование и архивирование событий войны. Это движение обусловлено не только необходимостью зафиксировать преступления российской агрессии, но и стремлением добиться справедливости в послевоенный период.

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О важности создания надежного государственного механизма сохранения военной памяти дискутировали участники публичного интервью для Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Встреча с Анатолием Хромовым, Председателем Государственной архивной службы Украины, и Татьяной Шевченко, первым заместителем Председателя Государственной архивной службы Украины, прошла в Музее истории города Киева. Модерировала интервью Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Издание "Историческая правда" опубликовало сокращенную версию разговора. Прочитать ее можно здесь.

Посмотреть полную версию беседы можно по ссылке.

По словам специалистов, архивы – это память народа. И подобно человеческой памяти, она бывает частичной, ведь запомнить все – невозможно. Поэтому в архиве войны, создание которого сейчас активно обсуждается в обществе, должны храниться прежде всего документы, касающиеся переходного правосудия и свидетельств, которые могут использоваться в судах.

"Мы, как государственный орган, не можем полагаться только на инициативы общественного сектора. Это очень часто проектный подход, а потому неизвестно, что будет с этими документами, когда проекты закроются", — отмечает Анатолий Хромов, Председатель Государственной архивной службы Украины.

Именно поэтому Государственная архивная служба предлагает различные форматы сотрудничества с институтами, документирующими историю войны. Один из ключевых механизмов – принятие материалов на государственное хранение, что гарантирует им официальный статус, правовую защиту и долгосрочное хранение. Создание единого архива войны требует слаженной синергии между государственными структурами, общественными инициативами и частными организациями – именно так можно обеспечить надежное сохранение памяти и доступ к правде для будущих поколений.

"Архивы – это не просто титул и название. За архивами – большое законодательство, нормирующее порядок и сроки хранения, ценность документов и экспертизу, которая ее определяет. Мы можем помочь пройти экспертизу, которая позволит этим документам получить статус, необходимый для дальнейшего длительного хранения", – говорит Татьяна Шевченко, первый заместитель Председателя Государственной архивной службы Украины.

Публичные интервью проходят в рамках цикла событий, направленных на сохранение памяти о войне. Сейчас в пространстве Музея "Голоса Мирных", расположенном в Музее истории города Киева, продолжается документационный проект "Дневники мирных: голоса тех, кто выжил, и тех, кто нет".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова также прилагает усилия к сохранению национальной памяти и хранит уже более 138 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите свою – на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0800509001.