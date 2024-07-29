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Андрей ШЕПТИЦКИЙ

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Сьогодні – день народження одного із найвизначніших діячів української церкви та національного руху 20 століття, предстоятеля Української греко-католицької церкви, доктора богословʼя і права, мецената, підприємця та просвітника Андрея ШЕПТИЦЬКОГО.

Українська спільнота добре знає про духовну, церковну та суспільно-політичну діяльність Шептицького. Тож нині з нагоди дня народження наведу низку маловідомих фактів із життя та діяльності цього ВЕЛИКОГО УКРАЇНЦЯ.

1. ВЕЛИКИЙ Андрей ШЕПТИЦЬКИЙ.

Зазвичай, на світлинах, які дійшли до нашого часу, митрополит сидить. Лише на деяких фото ми бачимо Андрея Шептицького в повний зріст. Для прикладу, на фото зробленого біля залізничного вокзалу в Подєбрадах (Чехія) в 1926 році можна побачити і порівняти його ріст з іншими людьми. Дослідники переконують, що Андрей ШЕПТИЦЬКИЙ був на зріст, щонайменше, 2 метри 8 сантиметрів.

(Це фото оприлюднив Володимир Мороз).

2. МЕЦЕНАТ і ПРОСВІТНИК Андрей ШЕПТИЦЬКИЙ.

За активної участі митрополита в Галичині створюється ціла мережа із товариств "Просвіти", "Рідна школа", "Сільський господар", "Бурси товариства педагогічного", "Дівочої вчительської семінарії", Дівочого інституту…; відкривається Єпархіальна бібліотека в тодішньому Станіславові, куди він передає 4 тисячі книг із своєї особистої бібліотеки.

Також за його підтримки відкрито Український музей в 1913 році. Завдяки піклуванню владики в цьому музеї зібрано одну із найбільших в Європі збірок іконопису.

На кошти митрополита придбано будівлю для художньої школи Олекси Новаківського та майстерні Модеста Сосенка і Осипа Куриласа.

Андрей ШЕПТИЦЬКИЙ знаний і своєю меценатською підтримкою українських митців: Михайла Бойчука, Юліана Буцманюка, Івана Северина, Якова Струхманчука, Марії Карпʼюк, Михайла Мороза, Степана Луцика та багатьох інших знаних майстрів малярства, графіки та скульптури.

3. МИТЕЦЬ Андрей ШЕПТИЦЬКИЙ.

Як відомо, мати майбутнього митрополита - Софія Фредро-Шептицька приватно вивчала живопис в Парижі та є авторкою низки портретів.

Мистецтвознавці переконую, що одна із подарованих робіт матері "Ісусове серце" весь час перебувала в митрополичих приміщеннях.

В свою чергу ще семінарист Андрей захоплювався малярством, різьбою та проектуванням. Відомо про збережене олійне полотно "За гріхи світу" авторства ШЕПТИЦЬКОГО. Також у фондах Національного музею у Львові зберігаються ще два твори Шептицького: "Бойко"та "Пейзаж над корчмою".

4. ПІДПРИЄМЕЦЬ Андрей ШЕПТИЦЬКИЙ.

Шептицький створив страхове товариство "Дністер", яке надавало фінансові послуги релігійним громадам, а згодом перетворив його на банк "Дністер", який лише за 6 років примножив свій капітал у 22 рази.

Відомий українець також був акціонером " Земельного банку гіпотечного" (ЗБГ), який згодом став першим українським банком, який отримав світове визнання та право розміщувати свої цінні папери в банках Європи. Лише в цьому банку ШЕПТИЦЬКИЙ мав на своєму рахунку 4 441 667 корон.

Митрополит активно розвиває в Галичині кредитні спілки та сам інвестує в їхню діяльність. Так лише в Крайовому союзі кредитовому ШЕПТИЦЬКИЙ мав 27 203 616 корон.

ШЕПТИЦЬКИЙ почав розвивати нафтовий бізнес в Західній Україні. Так він уклав угоду на 30 років із нафтовим обʼєднанням "Галіція" про видобуток вуглеводів у Львівській області.

5. ПРАВЕДНИК НАРОДІВ СВІТУ.

Митрополит ШЕПТИЦЬКИЙ особисто та українська греко-католицька громада врятували біля 150 євреїв в часи Другої світової війни. За розпорядженням митрополита їм виготовили греко-католицькі метрики і надали прихисток.

У листопаді 2019 року було направлено колективний лист до Ізраїльського Інституту Яд Вашем від Головного рабина України Моше Реувена Асмана та священників УГКЦ й громадськості з проханням присвоїти митрополитові Андрею ШЕПТИЦЬКОМУ почесне звання "Праведника народів світу".

На жаль, досі рішення не ухвалено. Як тут не згадати слова Головного рабина України Моше Раувена Асмана про те, що сучасному Ізраїлю та єврейським громадам діаспори нарешті потрібно відмовитися від радянських міфів про Шептицького. Бо за всіма законами людяності Андрей ШЕПТИЦЬКИЙ є однією із найзаслуженіших постатей у рятуванні невинних жертв Голокосту від смерті.

Памʼятаємо нашу історію!

Шануємо наших героїв!