Алексей Чичибабин: выдающийся химик, родившийся и выросший в Украине и прославившийся на весь мир

Алексей Чичибабин – выдающийся химик-органик, чьи достижения для непосвященных звучат довольно сложно, в частности, он исследовал реакцию, при которой амид натрия взаимодействует с пиримидиновыми основаниями, образуя аминопиридины, – впоследствии она получила название "реакции Чичибабина". Но их расшифровка дает понимание: его открытия имели огромное значение для фармакологии, а значит, облегчили состояние – а возможно, и спасли жизни – миллионам людей. В справочниках и энциклопедиях Чичибабин значится как "российский ученый", хотя родился, вырос и, что особенно важно, увлекся химией как делом всей своей жизни в Украине.

Детское увлечение химией

Алексей Евгеньевич Чичибабин родился в марте 1871 года в селе Куземин Сумской области Украины в семье письмоводителя Зеньковской дворянской опеки. Отец умер рано, и мать осталась с шестью маленькими детьми на руках, которых она, несмотря на все трудности, вырастила и которым смогла дать хорошее образование.

Когда Алексею исполнилось шесть лет от роду, семья переехала в Полтавскую губернию, в город Лубны, где мальчик пошел в гимназию. Благодаря учителю химии, который очень любил свой предмет и смог передать эту любовь ученикам, увлекся им и Алексей. Впоследствии он вспоминал, что в те годы его настольными книгами были не приключенческие романы, которые взахлеб читали его сверстники, а научные труды, прежде всего – "Основы химии" Дмитрия Ивановича Менделеева.

По совету своего преподавателя Чичибабин в 1888 году подал документы на естественное отделение физико-математического Московского университета, в который поступил без труда. С преподавателями ему повезло и здесь – заслуженный профессор университета, основатель собственной научной школы Владимир Морковников и химик-органик, приват-доцент Михаил Коновалов заметили талантливого студента, всячески поддерживали и выделяли его из общей массы – под их влиянием Чичибабин написал свои первые научные работы.

Исключение из университета и долгий путь в науку

Алексей не избежал поветрия, "заразившего" многих студентов и гимназистов, – он увлекся революционными идеями, и за участие в беспорядках в 1890 году его исключили из университета. Правда, ненадолго: по просьбе преподавателей, которые дорожили талантливым студентом, его через несколько месяцев восстановили. В 1882 году Чичибабин окончил университет, но продолжить в нем научную работу не смог, поскольку лишился поддержки своего наставника профессора Морковникова – тот вышел в отставку. Алексей Евгеньевич очень нуждался в деньгах, поэтому ему пришлось заниматься репетиторством и даже писать статьи в газеты – ему заказывали материалы на научные темы.

К исследованиям по своему профилю он смог вернуться только в 1895-96 годах, когда ему удалось найти место лаборанта Александровского коммерческого училища, но и тут Чичибабин ко двору не пришелся – ученый совет в должности его не утвердил. В результате Алексей Евгеньевич вынужден был работать в учреждении, которое не соответствовало его уровню, – в "Обществе для содействия улучшению и развитию мануфактурной промышленности". Только в 1899 году его взяли на должность ассистента кафедры неграфической и аналитической химии Московского сельскохозяйственного института.

Успешная научная карьера

В свою альма-матер Алексей Евгеньевич смог вернуться только через восемь лет после ее окончания – в 1900 году он, сдав магистерские экзамены, стал ее приват-доцентом. С этого времени можно говорить об успешной научной карьере Чичибабина: он защитил магистерскую диссертацию "О продуктах действия галоидных соединений на пиридин и хинолин", его избрали экстраординарным профессором университета в Варшаве, но от этой должности он отказался и наконец возглавил кафедру общей органической химии в Императорском техническом училище – здесь Алексей Евгеньевич поработал до 1930 года. В 1912 году Чичибабин защитил докторскую диссертацию, а еще через четыре года получил должность декана химического факультета Московского технического училища.

Главное – всегда приносить пользу

Драматические исторические события, происходившие в стране в начале ХХ века, не прерывали научную работу Чичибабина – он просто каждый раз находил нишу, в которой можно было принести реальную пользу. Так, во время Первой мировой войны он заведовал им же организованным Комитетом по развитию фармацевтической промышленности, в котором занимались производством медикаментов – прежде всего обезболивающих, а в 1918 году курировал отдел химии Московского военно-промышленного комитета. Алексей Евгеньевич занимал серьезные должности в Медицинском совете Наркомздрава РСФСР, Правлении государственных химико-фармацевтических заводов, был председателем Научно-технического совета химико-фармацевтической промышленности. В 1926 году он стал членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1928 году – действительным ее членом.

Смерть дочери

Семейная жизнь Чичибабина с Верой Владимировной Подгорецкой, на которой он женился еще в 1897 году, была счастливой, единственное, что омрачало ее долгие годы, – это отсутствие детей. Когда родилась их единственная дочь Наталья, Алексею Евгеньевичу было уже за сорок, поэтому девочка стала для него едва ли не светом в окошке.

В профессиональном отношении Наталья пошла по стопам отца – она с ранних лет увлекалась химией, а окончив школу, легко поступила на химический факультет МГТУ имени Н. Баумана, чем очень обрадовала Чичибабина. Но в 1930 году, когда Наталью отправили на практику на Дорогомиловский завод, произошла страшная трагедия. В цехе по сульфированию нафталина, в котором она работала, сорвало крышку автоклава, и горячая масса продуктов химической реакции вместе с серной кислотой выплеснулась в цех. Наталья Чичибабина бросилась к окну, надеясь таким образом спастись, но это оказалось невозможным – под ним стояли бутылки с серной кислотой. Девушка пыталась добраться до двери, поиски которой затруднял туман от испарявшихся химикатов, но поскользнулась и упала прямо в лужу серной кислоты. Рабочие вытащили потерявшую сознание Наталью во двор завода. Наверное, ее можно было спасти, если бы ее раздели и облили водой, но мужчины постеснялись это сделать. Когда скорая забирала девушку, она была еще жива, но через несколько дней умерла в больнице от обширных ожогов и интоксикации организма – слишком большой процент кожи оказался поврежденным.

Бегство за границу

Смерть дочери стала для родителей страшным ударом. Вера Владимировна на фоне пережитого стресса попала в психиатрическую лечебницу, а Алексей Евгеньевич замкнулся в себе и, казалось, полностью потерял интерес к жизни и работе. Начинающиеся в стране репрессии против инакомыслящих, которые касались и ученых – в том числе и знакомых Чичибабина, – тоже оптимизма ему не добавляли. Вскоре после случившегося с дочерью Алексей Евгеньевич, взяв отпуск, вместе с женой уехал в Париж, куда его выпустили как ученого.

Во Франции Чичибабин начал работать по своему профилю – сотрудничал с известной на весь мир фармацевтической лабораторией в Hotel-Dieu, руководил исследовательской лабораторией одного из крупнейших химических концернов – Etablissements Kuhlmann, консультировал международную фармацевтическую компанию Schering и американскую – Roosevelt & Co, преподавал в Колледж де Франс, где заведовал кафедрой химии. Возвращаться в Советский Союз Алексей Евгеньевич отказался, за что был лишен всех своих званий – прежде всего его исключили из Академии наук СССР, а затем и лишили советского гражданства. Скончался Алексей Чичибабин 15 августа 1945 года в Париже. Спустя сорок пять лет, в 1990 году, ему официально вернули звание действительного члена АН СССР – посмертно.