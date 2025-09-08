5-летний Михаил из Запорожья прошел курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Год назад россияне атаковали Запорожье. Вражеский КАБ попал в квартиру, где жил маленький Миша. Взрывная волна полностью разрушила помещение. Отец нашел сына под завалами и кирпичами. Он не кричал, а только стонал от боли. По дороге в больницу ребенок потерял сознание. Врачи диагностировали у Миши тяжелые ранения головы и туловища, ушибы мозга и легких. Недавно мальчик прошел курс физической реабилитации и психологического восстановления, организованный Фондом Рината Ахметова.

"Нам, конечно, очень сильно помогли. В санатории Мишке очень нравится. Поэтому огромное спасибо Ринату Ахметову за такую возможность", – говорит Надежда, мама Михаила.

Со слезами на глазах женщина вспоминает ту страшную ночь, когда вражеский снаряд попал в их квартиру и травмировал сыночка. Уже в реанимации мать увидела ужасную травму головы. Тогда мальчику срочно удалили часть черепа. Неделю он находился в медикаментозном сне. В начале 2025 года Михаилу провели операцию по пластике костей черепа титановой моделью, чтобы восстановить черепную коробку.

"Недавно мы приходили на осмотр, чтобы проверить, как приживается имплант. И врачи сказали: это настоящее чудо, что он выжил. У меня раньше была медэкспертиза на руках, и там написано: "травмы несовместимы с жизнью". А потом уже, когда врачи его интубировали, выяснилось, что у него свернулось легкое. Он просто не мог дышать. Фактически это была контузия внутренних органов. Но мне об этом сначала не сказали, видели мое состояние и не решались говорить правду", – вспоминает Надежда.

До трагедии Михаил имел диагноз аутизм и инвалидность I группы, подгруппы А. После полученных травм ребенок стал очень возбудимым, заново учится ходить в туалет и контролировать движения рук. Он ходит, прихрамывая, и пока перестал разговаривать.

Сейчас семья вместе с медиками прилагает все усилия, чтобы обеспечить Михаилу комплексную поддержку. Его восстановление требует длительной физической, психологической и социальной реабилитации. Но мальчик и сам удивляет – его несгибаемая воля к жизни сильнее любых испытаний.

"Как-то нам врач сказал, что это чудо, что он выжил. Еще больше удивились, когда увидели, что он сам ходит, говорили: "у нас пациенты с такими травмами обычно не передвигаются". Я тогда ответила: он характером в маму пошел, такой же упрямый. Наверное, именно это упрямство и помогло ему выжить, потому что он очень хотел жить", – говорит мама Михаила.

В рамках проекта "Реабилитация раненых детей" программы "Ринат Ахметов – Детям!" Фонд оказывает помощь детям до 18 лет, которые получили тяжелые травмы в результате войны.

Благодаря программе разностороннюю поддержку получили почти 6 миллионов детей со всей Украины. Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра.

Если вашим детям или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800 50 90 01 (работает с понедельника по пятницу).