3-летний Михаил из Днепра получил слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

Маленький житель Днепра Михаил родился с осложнениями, а впоследствии обследование выявило у него значительную потерю слуха. Семья мальчика не имела возможности самостоятельно приобрести слуховые аппараты. На помощь пришел Фонд Рината Ахметова. Недавно 3-летний Михаил получил современные слуховые аппараты, которые адаптируются к его индивидуальным потребностям. Помощь оказана в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу".

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По словам Ирины Банник, аудиолога-слухопротезиста "Центра слуха", раньше мальчик мог слышать только очень громкие звуки, новые аппараты помогут сформировать общую акустическую картину и воспринимать больше частот.

"Миша слышит громкие звуки, а некоторые тихие – не полностью. К сожалению, сенсоневральную тугоухость невозможно вылечить. Таким детям или взрослым рекомендуют слухопротезирование", – объясняет медик.

Слуховые аппараты, которые будет носить Михаил, – сверхсовременные: они не только улучшают качество слуха, но и обеспечивают комфорт и удобство в повседневном пользовании.

Мама мальчика, Надежда, с теплом вспоминает момент, когда узнала, что Фонд окажет поддержку ее ребенку. Эти устройства откроют для сына мир звуков, помогут развивать речь и уверенно готовиться к школе.

"Он уже сможет слышать и звуки на улице, даже в шумной среде. Лучше меня понимать. Думаю, развитие пойдет быстрее, и он сможет пойти в садик. За это большое спасибо специалистам Фонда. Теперь мы знаем, куда двигаться дальше", – говорит Надежда.

Помощь по слухопротезированию в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с нарушениями слуха в возрасте до 7 лет, которые проживают или проживали в территориальных громадах, пострадавших от боевых действий, оккупации или находились в окружении.

Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" помощь получили уже 6 миллионов детей.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, который нуждается в слухопротезировании, обратитесь на бесплатную горячую линию: 0800 509 001 (с понедельника по пятницу) или пишите в мессенджер Фонда.