'20 лет – всегда рядом': Фонд Рината Ахметова презентовал спецпроект к двадцатилетию

Фонду Рината Ахметова исполнилось 20 лет. За эти два десятилетия Фонд системно реагирует на вызовы, которые стоят перед страной, оказывая масштабную помощь миллионам людей в самые сложные моменты.

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Спецпроект Фонда "20 лет – всегда рядом. Хроника помощи" – это хронология ключевых событий и достижений, которая показывает, как Фонд менялся вместе со страной на протяжении 2005–2025 годов. Это свидетельство масштабной и системной помощи в сфере медицины, спасения жизней, поддержки детей, помощи пострадавшим от войны и сохранения национальной памяти.

Смотрите спецпроект по ссылке.

Каждый год обозначился новыми вызовами для Украины – и одновременно новыми ответами от Фонда. Именно из таких решений и состоит история помощи, которую мы собрали в спецпроекте: от борьбы с эпидемиями до реагирования на гуманитарные катастрофы, вызванные войной.

2007 год – первый серьезный вызов: эпидемия туберкулеза на востоке Украины. Фонд Рината Ахметова начал проект "Остановим туберкулез в Донецкой области", который впоследствии стал всеукраинской программой. Современные методы лечения и амбулаторная модель помогли остановить распространение болезни. Помощь получили тысячи пациентов, более 4 000 специалистов освоили методы мониторинга и диагностики туберкулеза. Благодаря инициативам Фонда система здравоохранения Украины получила эффективный инструмент борьбы с инфекциями.

2014 год – война на Донбассе вызвала гуманитарный кризис: волна переселенцев, нехватка продуктов и медикаментов. Фонд быстро отреагировал, создав "Гуманитарный штаб", который предоставлял продуктовые наборы, лекарства, организовывал эвакуацию, помогал с временным жильем и оказывал психологическую поддержку. В целом помощь получили более 3,5 миллиона человек, выдано 12 миллионов наборов выживания.

2019–2020 годы – вспышка кори и пандемия COVID-19 стали масштабными вызовами для здравоохранения Украины. Фонд Рината Ахметова первым пришел на помощь: закупил 219 современных аппаратов ИВЛ, средства индивидуальной защиты, тест-системы для 505 больниц по всей Украине. В рамках проекта "200 скорых для Украины" государственным медучреждениям передали специализированные автомобили с самым современным оборудованием. Благодаря этой инициативе помощь получили более 420 000 человек.

С 2022 года – самым большим вызовом стала полномасштабная война в Украине. Фонд Рината Ахметова оказывает системную помощь прифронтовым громадам, переселенцам, детям, пострадавшим от войны, а также помогает детям-сиротам найти семьи. Отдельное направление – работа Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собирает и документирует свидетельства гражданских, сохраняя правду о войне для будущих поколений.

За 20 лет Фонд реализовал более 70 социальных программ. 18 миллионов человек охватила гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и ФК "Шахтер" с 2014 года.

Фонду Рината Ахметова – 20 лет. Всегда рядом.

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