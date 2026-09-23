12-я бригада НГУ "Азов" получила от "Стального фронта" технику на сумму 16 млн грн

Группа "Метинвест" в рамках военной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" передала 12-й бригаде специального назначения НГУ "Азов" очередную партию помощи стоимостью более 16 млн грн. В нее вошли транспорт и спецтехника, наземный роботизированный комплекс, дроны, генераторы, средства связи и оборудование для автономной работы.

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Одно из главных направлений этой передачи – мобильность и инженерное обеспечение. "Азов" получил три микроавтобуса и три грузовика. Среди специальной техники – самосвал КРАЗ и пожарный КАМАЗ. Отдельно бригаде передали экскаватор стоимостью около 6 млн грн.

На позициях такая техника постоянно задействована для перевозки людей и оборудования, доставки необходимого имущества и проведения инженерных работ. Экскаватор позволяет быстрее выполнять большие объемы земляных работ, а грузовой транспорт необходим для перемещения тяжелого оборудования и материалов.

"Метинвест" сейчас переживает один из самых тяжелых моментов в истории компании. Остановки предприятий в результате ударов врага, закрытые порты, потери и боль. Однако даже в такие моменты мы понимаем, что будущее Украины в значительной степени зависит от Сил обороны, и именно поэтому продолжаем оказывать системную поддержку. Транспорт, НРК, дроны и другое оборудование сделают "Азов" сильнее и позволят продолжать асимметрично отвечать врагу и защищать Украину", – сказал руководитель офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Еще один крупный блок помощи касается автономности и связи. Военные получили генераторы общей стоимостью около 2 млн грн, комплекты Starlink с зарядными станциями EcoFlow и Bluetti, радиостанции, планшеты и ноутбуки. Такое оборудование позволяет поддерживать связь и питание техники при отсутствии стабильного доступа к электросети.

В партию также вошли два квадрокоптера и наземный роботизированный комплекс "Тарган". Беспилотные и роботизированные системы позволяют выполнять часть задач дистанционно и снижать риски для военных.

"На пятом году большой войны мы чувствуем, что объемы волонтерской поддержки постепенно сокращаются. В то же время для нас особенно важно иметь партнеров, которые остаются рядом на постоянной основе. "Метинвест" помогал "Азову" раньше и продолжает помогать сейчас, удовлетворяя конкретные потребности подразделения – от транспорта и инженерной техники до связи, дронов и автономного энергоснабжения", – отметил представитель 12-й бригады НГУ "Азов".

Общая стоимость этой партии помощи превышает 16 млн грн.

Напомним, "Стальной фронт Рината Ахметова" – инициатива, которая объединяет помощь предприятий SCM Силам обороны Украины. Группа "Метинвест" является одним из ее ключевых участников. Поддержка подразделений "Азова" является одним из системных направлений этой работы. В 2025 году общий объём помощи 1-му корпусу НГУ "Азов" от "Метинвеста" достиг 600 млн грн.