На прошлой неделе представители Ирана и Беларуси встретились для обсуждения вопросов военного сотрудничества. Заместитель министра обороны Ирана, Хамзе Галандари, вероятно прибыл с визитом для обсуждения меморандума о военном сотрудничестве. Эта встреча стала первой в 2024 году и является продолжением подписанного в прошлом году соглашения о военном сотрудничестве между странами.

Сотрудничество Ирана и Беларуси укреплялось годами. Таким образом рост товарооборота между двумя странами в 2022 году, достигнул 100 миллионов долларов, что втрое превысило показатели 2021.

В рамках визита Хренина в Тегеран в 2023 году, стороны обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, а также обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере. Представитель иранского Минобороны тогда подчеркнул, что Беларусь занимает особое место во внешней политике Ирана.

Особое внимание было уделено обсуждению ситуации в Украине. Иран выразил поддержку "дипломатическим усилиям" и в то же время обеспокоенность расширением НАТО без учета интересов региональных стран. Эти обсуждения получили дополнительное значение, учитывая информацию о присутствии иранских инструкторов в Беларуси и участии белорусских инженеров в разработке беспилотников.

После этой встречи, СМИ всколыхнуло сообщение о будущем строительстве иранских заводов по производству беспилотников в Беларуси и России. Это сотрудничество предположительно приносило бы выгоду всем участвующим сторонам, якобы Россия использовала иранские беспилотники во время военных действий в Украине, а строительство завода в Беларуси решило логистические проблемы при транспортировке дронов из Ирана через Ближний Восток. Иран же в свою очередь получал бы доходы для своей экономики, что стало объективным плюсом, так как государство в то время сталкивалось с критическими экономическими условиями - стоимость риала превысила 500 000 риалов к одному доллару США на начало осени. Иранский статистический центр сообщал, что уровень инфляции в стране составляет примерно 47,5 процентов.

Обсуджение расширения сотрудничества и непосредственная работа не остановились на этапе разговоров. В мае 2022 года Иран открыл завод беспилотников Ababil-2 в Душанбе, Таджикистан.

Соответсвенно, принимая во внимание всё вышеизложенное, вполне вероятно, что представители государств во время визита иранского замминистра в Беларусь обсуджали именно запуск производства БПЛА на территории Республики. Вопрос такого сотрудничества непосредственно будет касаться не только заимствования бюджета Беларуси на обеспечение функционирования завода\ов в какой-то степени, а также и рабочих рук - самих беларусов, которые снова будут изготовлять оружие и ресурсы для продолжения военной агресии России против Украины.

С учетом высоких рисков в регионе, дальнейший ход событий, связанных с военным сотрудничеством между Беларусью и Ираном, следует внимательно отслеживать. Привлечение Беларуси к производству иранских беспилотников для дальнейшего использования их в войне России с Украиной будет иметь тяжёлые последствия для ее национальной и международной репутации.