Зачем Трамп 'льстит и реанимирует' режим Лукашенко, приедет ли он в Минск и как уступками США Беларуси воспользуется Путин. Интервью с Веселовским

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителем лидера США Джоном Коулом и его делегацией, получив письмо с "наилучшими пожеланиями" от американского президента Дональда Трампа. К поздравлениям "предпоследнего диктатора Европы" присоединилась даже первая леди Мелания Трамп, передав "наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения. Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших общих целей", – говорится в письме.

Кроме этой публичной патоки, США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа" и планируют вернуть в Минск американское посольство, отметив, что это лишь первый шаг. И, если далее все пойдет хорошо и дойдет до правильных решений, то "стороны планируют достичь очень много на пути нормализации", – сказал спецпредставитель президента США.

В свою очередь, Лукашенко освободил 52 политзаключенных. Но главное – другое. Президент США признал Лукашенко легитимным главой Беларуси. По сути, Трамп разбивает так называемую "западную санкционную монополию" по отношению как минимум к Белоруссии, а с перспективой и в отношении РФ.

В ближайшие месяцы станет ясно, перерастет ли этот обмен уступками в реальную нормализацию или останется серией точечных жестов без системных изменений. При этом стоит отметить, что европейские ограничения пока действуют, поэтому сохраняется интрига: "пойдет ли Брюссель за Вашингтоном или оставит Беларусь в изоляции".

Отсутствие негативной реакции на снятие санкций со стороны РФ может свидетельствовать о том, что Москва была предупреждена заранее. Теперь Кремль может использовать Лукашенко как "канал", с помощью которого Москва прощупывает "границы западной гибкости". Путин через Беларусь может тестировать готовность Вашингтона и Европы к ослаблению санкций без прямых уступок со стороны России. Такой "посреднический" формат между Беларусью и Штатами помогает Москве проверить, где пролегают реальные границы западной гибкости.

Своими мыслями по этим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

– Александр Лукашенко, которого в Европе официально считают "самопровозглашенным президентом и узурпатором власти", провел встречу с представителем Дональда Трампа. Много всего там было: и личное поздравление, и письмо от президента США. Даже Мелания присоединилась и помолилась за Лукашенко. Есть первый шаг по снятию санкций: белорусская авиакомпания получила возможность работать в Штатах. Планируется возвращение американского посольства. О чем это свидетельствует, по вашему мнению? Зачем это Трампу такая открыто-показательная демонстрация "любви" к человеку, которого на Западе считают не только диктатором, но и убийцей оппозиционеров?

– Я не думаю, что в администрации США сидят одни дураки. Они прекрасно понимают: вернуть Лукашенко "назад" невозможно. Лукашенко – это столб, забитый Путиным посреди Европы. Вытащить его оттуда может только сама Россия. Если он вдруг захочет "развернуться", Москва просто его "срубит" и поставит другого такого же – и тот будет сидеть в Минске и выполнять роль столба. Иллюзий в Вашингтоне на этот счет нет, там хорошо осознают, что происходит.

– Но зачем им вся эта медийная история да еще и в таком виде?

– Прежде всего – чтобы отвлечь внимание от Украины. С Россией договориться не получается, с Украиной также "миротворческие" спектакли не работают. Украину обвинять бессмысленно, потому что в США, в Европе и вообще в мире все прекрасно понимают: виновата не Украина. А вот влиять на Россию Трамп не хочет. Почему? Потому что там закопаны большие деньги, которые, возможно, когда-то и ему перепадут. Поэтому возникают иллюзии: а почему бы не сыграть в идею оттягивания Беларуси от России?

Здесь есть элементы откровенно иррациональные. Усиливая внимание к Минску, а через него и к Москве, администрация США пытается намекнуть Путину: "Смотри, китайцы не всегда надежны. Мы тоже можем тебе что-то дать. Вон, Беларусь: "Белавия" летает, аэропорты работают. Так может, дружи с нами хотя бы немного и отойди от Китая". Имеет ли это перспективу? По моему мнению – где-то 0,01%. Разве что американская публика немного удивится, обсудит. А об Украине и России будут говорить меньше. А это именно то, что нужно Трампу. Это выдумки и болтовня, чисто политический проект, демонстративная пропаганда, рассчитанная на дураков в самих Соединенных Штатах. А таких там, как мы видим по результатам их выборов, хватает. Поэтому оно так и работает.

– Телефонные разговоры, комплименты, письма от Мелании и лично от Трампа – Лукашенко даже пригласил американского президента приехать в Минск. По вашему мнению: может ли президент США приехать в Беларусь раньше?

– Мы говорим о политике, об Америке, Трампе – и вдруг все останавливают внимание на... Мелании. О, новое слово – и всем интересно. Именно для такого это и делается. Чтобы привлечь внимание: появилось что-то свежее. Еще несколько раз скажут "Мелания", а потом всем это надоест – обмены письмами, комплименты и тому подобное.

Приедет ли Трамп в Минск? Думаю, служба безопасности ему этого не позволит. Он хочет ездить туда, где аплодируют – ко всем, кто готов аплодировать. Но его служба безопасности скажет "нет" – и будет иметь на то веские причины. Поэтому лично его там не будет. Слава службе безопасности США.

– Отсутствие негативной реакции Кремля. Получается, Москва была в курсе этих игр? Не может ли это быть частью большей стратегии – пробное снятие санкций с Белоруси, чтобы потом попробовать в отношении самой России? Например, Трамп запускает "пробный шар", чтобы посмотреть на реакцию Европы и мира.

– Или это намек Москве? Безусловно. Они все видят, учитывают и могут и будут использовать этот трампо-лукашенковский кейс и тестировать границы позволенного, которые может пересечь президент США. Но что это меняет? Как по мне, пока что достаточно мало. Россияне же не прекращают наступлений в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях. Не перестают бомбить Харьков, Запорожье, Киев, Ровно, даже Польшу зацепляют.

Главное – война продолжается. Россия и далее пытается достичь своих целей. И здесь Беларусь, не Беларусь – "двадцать пять лукашенков" не будут иметь никакого значения по сравнению с тем, что наши люди гибнут, а российские войска продвигаются.

– А для самого Лукашенко насколько это положительное развитие событий? Конечно, он зависим от России, даже от Китая, но это не усиливает его возможности проводить свою линию хотя бы в какой-то степени?

– У них дома есть "местный телевизор". А в том телевизоре Лукашенко – самый лучший и единственный. И поэтому для внутренней аудитории это ничего не меняет. Ну, добавляет ему немножко, но не настолько, чтобы стало ощутимо. Теперь смотрите: по белорусскому телевидению идет мощная пропаганда. Если у вас плохое настроение, можете включить и посмотреть – станет еще хуже. Если настроение хорошее, лучше не рисковать, не портите его просмотром. А что касается российского телевидения: показывают ли они сейчас какие-то обличительные, критические, "острокритические" сюжеты о Лукашенко, как это делали лет 10-15 назад? Нет. Потому что он послушный. А раз послушный – значит "в порядке". Следовательно, и там он тоже выглядит как "самый мудрый и единственный". Так что да, возможно, для совсем уж некритичных белорусов это немного поднимет его авторитет. Но по сути: было 99% – станет 99,2%.

Кроме ФСБ Российской Федерации, местного белорусского КГБ и министерств обороны соседних западных стран, Беларусь никому не интересна. Это ровный ландшафт. Заезжаешь в Беларусь – и оказываешься на сплошной равнине: от севера до юга, от запада до востока. Как говорил Тарас Шевченко: "на всех языках все молчит, потому что благоденствует". Вот вам и вся Беларусь. Хорошие шоссейные дороги, вездесущее присутствие КГБ – в каждом городе, селе, районном центре, поселковом совете, школе, вузе и, пожалуй, даже в детском саду. И больше ничего. Ну, разве еще российские военные, которые непрерывно курсируют туда-сюда, просто чтобы напомнить, что они там есть.

Афганских беженцев, которых переправляли в Польшу два года назад, уже нет – поняли полную бесперспективность этой "идеи". Граница с Польшей и Литвой сегодня непроходима: колючая проволока, заборы, камеры и другие "приятности". С той стороны – зачищено, с этой стороны – закрыто. С украинской стороны – надеемся, тоже перекрыто.

– Как вы считаете, будет ли Путин активнее использовать белорусскую территорию для атак, подобных тем, которые были недавно на Польшу?

– Все зависит от реакции Европы, то есть НАТО. Если реакция будет жесткой – смысла в использовании белорусской территории не будет. Потому что Путин также не имеет безграничных ресурсов. А если реакция будет вялой, тогда да: процесс будет продолжаться, приобретать новые формы, углубляться.

Но, при всех этих гибридных играх, для Путина главное сейчас – Донбасс. И именно там он концентрирует основные силы. Еще немного – на Запорожье и возле Днепра, чтобы мы не могли спокойно собрать войска и сосредоточиться на востоке. Все остальное используется лишь настолько, насколько хватает ресурсов. Потому что его силы РФ тоже не безграничны. Так же, как и переводчиков, которые штампуют российскую пропаганду на польском, литовском, румынском или немецком для всей Европы. Это тоже требует ресурсов. Поэтому сейчас основное сосредоточение – украинский фронт, и прежде всего его центральная часть.

– Андрей, мы понимаем, что вялая реакция Европы – это как раз то, что мы наблюдаем сейчас. Речь идет и об атаках беспилотников на Польшу, и даже на Румынию. А вот что, по вашему мнению, можно считать действительно жесткой позицией НАТО, которую Путин точно поймет?

– Жесткая позиция – это именно то, о чем сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский: сбивать все, что летит над Украиной к западу от Днепра, силами противовоздушной обороны стран НАТО. Это и есть реальный сигнал. Москва может хоть сто раз кричать, что это означает, мол, "НАТО уже воюет против России". Она может хоть угрозами засыпать, но оно так и останется на уровне слов. Потому что когда такие вещи озвучивает министр иностранных дел страны НАТО, это уже не разговоры, а позиция.

– То есть, это обсуждается – вы имеете в виду?

– Именно так. Ведь в этих условиях, когда в Румынию "залетает", не исключено, что из Румынии оно может вернуться и на Венгрию. То есть, все это набирает более опасных масштабов, а раз так – требует более жесткой реакции. Два-три месяца назад о более жесткой реакции думали, но не говорили вслух. Сейчас говорят.

– Если возвращаться к действиям Трампа по отношению к Беларуси – по отношению к Лукашенко – насколько это ставит Европу в неудобное положение? Фактически, президент США разрушает западную санкционную монополию, по крайней мере в отношении Беларуси, с намеком и на Россию. Европа же не собиралась и не собирается отменять свои ограничения в отношении этих стран. Насколько серьезно лидер Штатов бьет по евроатлантическому сообществу своими шагами?

– Если прочитать европейские СМИ за последние несколько дней – любые: левые, правые, центристские, наиболее антироссийские и наименее антироссийские – везде вы увидите один и тот же вывод: администрация США не хочет санкций против России. Это мнение, которое циркулирует везде. Ссылаются и на дипломатов, и на политиков, и на общественное мнение, и на факты, и на выдумки – типа "пусть Европа перестанет покупать нефть", или "пусть введет стопроцентные санкции против Китая" и тому подобное. Сомнений у европейцев нет: они видят, чего именно нынешняя администрация США хочет достичь.

Вывод для Европы – держаться как можно крепче за присутствие американских войск в Европе, пока те еще стоят. Динамизировать собственную военную промышленность, перенимать знания и опыт у ВСУ и покупать как можно больше вооружения у США. И все буквально молятся, чтобы США и в дальнейшем поставляли разведывательную информацию – ведь только Америка имеет глобальную способность поставлять космическую и аэрокосмическую разведку, прослушивание и т.д.

– Ваше ощущение: такие инциденты, как атаки российских БПЛА по Польше, ускорят процесс уменьшения американского присутствия в Европе? Или, наоборот, Трамп замедлит этот процесс?

– Каким бы популистом ни был Трамп, есть общественное мнение, есть Сенат и Палата представителей, военно-промышленный бизнес. Все эти три компонента категорически против выхода из Европы, против оставления Украины один на один, против прекращения деловых и безопасностных связей с ЕС и Европой в целом. Поэтому Трамп может инсценировать, что "не понимает" – валять дурака – но это всем очевидно, и дальше он не может пойти, потому что должен учитывать мнение избирателей в США.

Да, среди его MAGA-движения есть более радикальные позиции – определенная часть считает, что Украину можно покинуть. Но даже там это не большинство. И именно это сдерживает Трампа и команду, которая его финансирует.