'Врывайся в третью мировую': сеть взорвалась мемами из-за вторжения дронов РФ в Польшу

Ночью 10 сентября почти два десятка российских "шахедов" залетели на территорию Польши. Это впервые такое большое количество дронов РФ нарушило воздушное пространство страны-члена НАТО и впервые вражеские беспилотники были сбиты местной авиацией и самолетами Альянса.

Однако никакой дальнейшей "мощной" реакции НАТО на такое вызывающее поведение России не последовало. Альянс отделался очередными заявлениями о намерении "защищать каждый сантиметр своей территории", но даже не удосужился на применение 4 статьи, которая предусматривает лишь обсуждение ситуации внутри НАТО.

Такая реакция шокирует своей несостоятельностью. Ни это, ни сам инцидент со сбитыми дронами в Польше не остались без внимания украинских пользователей соцсетей и они отреагировали традиционным способом – мемами.

OBOZ.UA собрал самые смешные реакции на обстоятельства сегодняшнего утра и публикуем самые популярные мемы на российскую дроновую атаку по территории Польши.

Украинцы вспомнили и Трампа, и Симпсонов, и польских фермеров, которые рассыпали украинское зерно на границе, и заявления Арестовича в начале войны, и даже подарили соседям "польского" пса Патрона для защиты, поскольку НАТО "наложило в штаны".

Украинцы высмеяли "мощную" реакцию НАТО на нарушение границ блока, и окончательно "похоронили" альянс.

Также полякам припомнили протесты их фермеров и упрекнули, что они умеют воевать только с украинским зерном.