'Военный преступник Путин убивает американцев': конгрессмен из партии Трампа требует привлечь Россию к ответственности

Конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон заявил, что Россию необходимо привлечь к ответственности за поддержку Ирана. По его словам, действия Москвы приводят к гибели американцев и вызывают "массовый хаос и смерть".

Об этом политик написал в соцсети X. Он обвинил российского диктатора Путина в эскалации конфликта.

"Военный преступник Путин убивает американцев, предоставляя Ирану разведывательные данные. Россия должна быть привлечена к ответственности за массовый хаос и смерть", – написал Уилсон.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что Москва передает Тегерану разведывательную информацию для атак на американские объекты на Ближнем Востоке. По данным The Washington Post, Россия предоставляет Ирану данные о местах дислокации американских военных кораблей и самолетов, что позволяет Тегерану наносить точные удары по командным пунктам, радиолокационным системам и временным объектам.

По информации издания, с начала войны Москва передает Тегерану координаты американских военных объектов и другую разведывательную информацию, которая может использоваться для планирования ударов. Аналитики отмечают, что Иран наносил довольно точные удары по элементам военной инфраструктуры США, в частности по радарам раннего предупреждения и центрам управления.

Эксперты предполагают, что такая точность могла быть достигнута благодаря доступу к высококачественным разведданным, в частности спутниковым. Поскольку Иран имеет лишь ограниченное количество военных спутников и не обладает собственной полноценной спутниковой системой наблюдения, информация, полученная от России, могла существенно повысить эффективность его атак.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия передает Ирану разведывательную информацию для планирования атак на американские силы на Ближнем Востоке. Такая помощь сигнализирует об участии в конфликте на стороне Тегерана одного из главных геополитических конкурентов США, который имеет ядерное оружие и значительные разведывательные возможности.

