Конец войны "обвалил" цены на рынке: сколько теперь стоит нефть

На мировых рынках снизились цены на нефть. Утром 19 июня фьючерсы на нефть Brent подешевели на 43 цента, или 0,54% – до 79,42 доллара за баррель. А американская WTI опустилась на 17 центов, 0,22%, – до 76,43 доллара за баррель. По оценкам же аналитиков, снижение стало результатом возобновления судоходства после заключения мирного соглашения между США и Ираном.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Впрочем, отмечается, в целом рынок пока относится к заключенному миру с определенным недоверием. А потому цены на нефть снизились не так, как могли.

"Трейдеры все еще ждут убедительных подтверждений того, что движение танкеров через Ормузский пролив действительно возвращается к норме, прежде чем делать ставку на дальнейшее снижение цен", – говорится в материале.

Кроме того, подчеркивается, продолжение Израилем военных действий в Ливане против "Хезболы" вызывает вопросы "относительно устойчивости мирного соглашения между США и Ираном". Также напряженность вызыает отмена вице-президентом США Джей Ди Венсом поездки в Швейцарию для встречи с иранскими переговорщиками.

"Такая геополитическая обстановка не дает рынку оснований рассчитывать на полноценное восстановление судоходства через Ормузский пролив", – резюмировали аналитики.

Тем не менее, отмечается, сам факт того, что танкеры вновь начали ходить через Ормузский пролив, отмечается, по предварительным оценкам должен обеспечить поступление на рынок более 85 млн баррелей нефти, которые оставались заблокированными в Персидском заливе. Кроме того, договоренность предусматривает отмену американских санкций против иранской нефти.

Соответственно, ожидается, эти факторы увеличат предложение. А с ним и снизят напряжение на рынке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по оценкам аналитиков, война в Иране и риски для мировых поставок нефти заставила страны активнее инвестировать в возобновляемую энергетику, электромобили и энергетическую независимость. Более того, вызванная войной нестабильность может ускорить глобальный отказ от ископаемого топлива и сделать чистую энергию не только экологическим, но и стратегическим выбором.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!