Во Франции самолет час кружил в воздухе, потому что авиадиспетчер заснул: вызвали экстренные службы

Единственный дежурный в диспетчерской башне не отвечал на вызовы, поэтому пилоты не могли посадить самолет. На место пришлось вызвать полицию и пожарных.

По информации издания The Times, инцидент произошел ночью 15 сентября во время рейса из Парижа в аэропорт Корсики. Самолет Air Corsica не смог приземлиться, потому что огни взлетно-посадочной полосы были выключены, а на радиозапросы с башни никто не отвечал. Позже выяснилось, что авиадиспетчер заснул.

Детали инцидента

Пилоты несколько раз пытались наладить связь, однако ответа не было. Тогда самолет сообщил о проблеме пожарной службе аэропорта, которая также попыталась связаться с башней, но безуспешно. Чтобы выяснить ситуацию, на место вызвали полицию и пожарных, которые и обнаружили, что единственный дежурный диспетчер заснул.

Пока это выясняли, пилоты были вынуждены удерживать самолет в воздухе около часа, облетая аэропорт в темноте. Борт готовили перенаправить в другой аэропорт на другой стороне острова. Однако примерно через час диспетчер вышел на связь, включил освещение взлетной полосы, и самолет приземлился.

После инцидента местные правоохранители провели тесты на употребление наркотиков, но их результаты были отрицательными, по данным расследования, причиной стало элементарное недосыпание.

