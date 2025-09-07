В лесу возле Праги разбился частный самолет, есть погибшие

В воскресенье, 7 сентября, в Чехии произошла авиакатастрофа. Недалеко от столицы страны Праги разбился частный самолет. Погибли два человека – мужчина и женщина. Больше никто вблизи места аварии не пострадал.

Об этом сообщает чешская полиция. Сейчас правоохранители работают на месте трагедии.

"В пражском районе Летняны частный самолет упал в лесистой местности, и, к сожалению, два человека не выжили в результате аварии. Полиция работает на месте происшествия вместе с пожарными", – говорится в сообщении.

Отмечается, что скорее всего пилот обнаружил неисправность вскоре после взлета из аэропорта и попытался вернуться, но не смог этого сделать.

Спасатели установили периметр безопасности вокруг места аварии. Запасной парашютный патрон разбитого сверхлегкого самолета, который является его частью, не сработал.

Аэропорт "Летняны" находится вблизи Праги. Его используют для сверхлегких самолетов и других меньших самолетов, предназначенных для спортивных и частных полетов.

Напомним, что в конце августа в польском городе Радом разбился истребитель F-16. Это произошло во время тренировки для авиашоу, которое намерены провести вскоре в указанном городе. Представитель правительства Польши Адам Шлапка подтвердил факт трагедии и уточнил, что пилот самолета погиб.

Ранее также стало известно, что в России еще один самолет столкнулся с отказом двигателя в воздухе. Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс из Москвы в Сочи и был вынужден совершить экстренную посадку. Это уже как минимум восьмой такой инцидент с самолетами российских авиакомпаний за месяц и еще достаточно мягкий пример коллапса российской авиации.

