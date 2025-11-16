Вблизи побережья Ливии перевернулась лодка с мигрантами из Бангладеша: есть погибшие. Фото

По меньшей мере четыре человека погибли в результате того, как две лодки с мигрантами перевернулись у побережья Ливии. Все они были беженцами из Бангладеша.

Об этом сообщили в организации Красный Полумесяц. Отмечается, что на лодке находилось 26 человек, когда судно перевернулось. Инцидент имел место еще в четверг, 13 ноября.

На второй лодке находилось 69 человек, в том числе двое египтян и десятки граждан Судана, среди которых были дети. Статус этого судна до сих пор непонятен.

На снимках, опубликованных Красным Полумесяцем, видны тела в черных полиэтиленовых пакетах, разложенные на полу, пока волонтеры оказывали первую помощь пострадавшим неподалеку.

Такжеони показали спасенных мигрантов, завернутых в серебряные термоодеяла, которые сидят на земле, пока среди них движутся работники спасательных служб.

По данным Красного Полумесяца, инцидент произошел возле прибрежного города Аль-Хумс, примерно в 118 км к востоку от столицы Ливана Триполи.

Спасатели Красного Полумесяца работали вместе с местными властями, чтобы вытащить тела из воды и помочь выжившим.

Благотворительная организация сообщила, что в операции участвовали сотрудники Береговой охраны и Агентства безопасности порта Хумс, а тела, извлеченные из первого судна, позже были переданы соответствующим органам по указанию городской прокуратуры.

Ливия стала главным транзитным центром для мигрантов, бегущих от войны и бедности в Африке и Азии, с тех пор, как бомбардировки НАТО помогли свергнуть давнего правителя Муаммара Каддафи в 2011 году и погрузили арабскую страну в хаос и беззаконие.

Последний инцидент произошел всего через несколько недель после того, как Международная организация по миграции заявила, что 42 мигранта пропали без вести и считаются погибшими после того, как резиновая лодка затонула вблизи нефтяного месторождения Аль-Бури у побережья Ливии.

По данным организации, в октябре деревянная лодка с мигрантами, которая отплыла из Аль-Завии на северо-западе Ливии, перевернулась из-за высоких волн, в результате чего погибли 18 человек. Еще 64 человека из Судана, Бангладеш и Пакистана выжили.

Последняя кораблекрушение пополняет список смертей в Центральном Средиземноморье, где с начала 2025 года погибло более 1000 человек, в том числе более 500 у побережья Ливии.

Европейские власти неоднократно призывали Ливию улучшить мониторинг и условия безопасности вдоль побережья, но правозащитные группы утверждают, что ситуация для мигрантов остается нестабильной, поскольку отправка мигрантов продолжается, несмотря на риски.

Напомним, что в сентябре в Эгейском море у побережья Бадавут (северо-запад Турции) катер с мигрантами столкнулся с судном турецкой береговой охраны. Погибли пять человек, один получил ранения и еще один считается пропавшим без вести.

Как ранее писал OBOZ.UA, в августе в водах вблизи провинции Абьян, что на юге Йемена, затонула лодка с эфиопскими мигрантами, на борту которой находилось 154 человека. Из них выжили только 12.

