В Эгейском море столкнулись судно с мигрантами и катер береговой охраны, есть погибшие

В воскресенье, 7 сентября, в Эгейском море у побережья Бадавут (северо-запад Турции) катер с мигрантами столкнулся с судном турецкой береговой охраны. Погибли пять человек, один получил ранения и еще один считается пропавшим без вести.

Видео дня

Командование Северо-Эгейской группы береговой охраны, которое борется с нелегальной миграцией, подтвердило трагический инцидент. ЧП произошло, когда их сотрудники на судне пытались остановить высокоскоростной катер с нелегалами, передает Politikam.com.

Подробности столкновения

Известно, что на борту катера-нарушителя находились 34 нелегальных мигранта и однин контрабандист.

Пятеро упавших в море погибли. Тяжелые ранения получила одна женщина, ей потребовалась госпитализация. Одного мигранта так и не нашли – по состоянию на вечер воскресенья спасательная миссия продолжалась.

Расследование катастрофы начато под руководством Главной прокуратуры Айвалыка, передает Reuters.

Администрация губернатора города Балыкесир заявила, что это был несчастный случай. В сообщении пресс-службы сказано: "Подразделения, связанные с командованием Северо-Эгейской группы береговой охраны, проводили плановое патрулирование в рамках задач по борьбе с нелегальной миграцией... Высокоскоростное судно с корпусом из фибрового пластика, на борту которого находилось в общей сложности 35 человек, включая одного организатора контрабанды и 34 нелегальных мигранта, столкнулось с катером береговой охраны у побережья Бадавута, района Айвалык".

Добавим, что в Эгейском море проходят транзитные маршруты нелегальных мигрантов, пытающихся попасть с Северной Африки и Ближнего Востока в Европу.

Как ранее писал OBOZ.UA, в августе в водах вблизи провинции Абьян, что на юге Йемена, затонула лодка с эфиопскими мигрантами, на борту которой находилось 154 человека. Из них выжили только 12.

