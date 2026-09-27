В Великобритании начали эвакуацию из-за инцидента со взрывчаткой возле авиабазы США

В воскресенье, 27 сентября, в деревне Велфорд в графстве Глостершир жителей домов эвакуировали в местный досуговый центр после объявления о масштабном инциденте. На месте работала специализированная группа по обезвреживанию боеприпасов, в частности, использовался робот для осмотра белых фургонов.

Видео дня

Инцидент произошёл недалеко от авиабазы Королевских ВВС Великобритании RAF Fairford, которую также используют ВВС США. Об этом сообщает Sky News.

Утром стало известно, что к операции привлекли контртеррористическую полицию, которая взяла на себя руководство действиями правоохранительных органов.

Несколько мужчин задержаны по подозрению в правонарушениях, предусмотренных Законом о взрывчатых веществах. На месте находятся вооруженные полицейские, медики и пожарные.

Один из жителей Велфорда, 50-летний Джейсон, рассказал журналистам, что услышал вертолёт над деревней около 1:30 ночи. В местном групповом чате люди также сообщали о фургонах, перекрывавших одну из дорог.

Около 6:00 утра к дому мужчины пришли полицейские и попросили его вместе с семьёй покинуть жилище. Они отправились в указанный властями центр временного размещения, взяв с собой 11-недельного щенка и двух кошек.

На обнародованных кадрах с места происшествия видно несколько транспортных средств, возле которых работает робот для обезвреживания взрывоопасных предметов. Специалисты осматривали, в частности, большие белые фургоны.

RAF Fairford расположена рядом с Велфордом и используется Королевскими ВВС Великобритании и ВВС США. На базе могут размещаться американские стратегические бомбардировщики B-2.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что польская прокуратура установила, что пожар на наземной станции спутниковой связи Starlinkв Воля-Кробовской был вызван поджогом. Следствие расценивает инцидент как акт диверсии и террористическое преступление, совершенное в интересах иностранной разведки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!