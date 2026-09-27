В Великобритании начали эвакуацию из-за инцидента со взрывчаткой возле авиабазы США
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В воскресенье, 27 сентября, в деревне Велфорд в графстве Глостершир жителей домов эвакуировали в местный досуговый центр после объявления о масштабном инциденте. На месте работала специализированная группа по обезвреживанию боеприпасов, в частности, использовался робот для осмотра белых фургонов.
Инцидент произошёл недалеко от авиабазы Королевских ВВС Великобритании RAF Fairford, которую также используют ВВС США. Об этом сообщает Sky News.
Утром стало известно, что к операции привлекли контртеррористическую полицию, которая взяла на себя руководство действиями правоохранительных органов.
Несколько мужчин задержаны по подозрению в правонарушениях, предусмотренных Законом о взрывчатых веществах. На месте находятся вооруженные полицейские, медики и пожарные.
Один из жителей Велфорда, 50-летний Джейсон, рассказал журналистам, что услышал вертолёт над деревней около 1:30 ночи. В местном групповом чате люди также сообщали о фургонах, перекрывавших одну из дорог.
Около 6:00 утра к дому мужчины пришли полицейские и попросили его вместе с семьёй покинуть жилище. Они отправились в указанный властями центр временного размещения, взяв с собой 11-недельного щенка и двух кошек.
На обнародованных кадрах с места происшествия видно несколько транспортных средств, возле которых работает робот для обезвреживания взрывоопасных предметов. Специалисты осматривали, в частности, большие белые фургоны.
RAF Fairford расположена рядом с Велфордом и используется Королевскими ВВС Великобритании и ВВС США. На базе могут размещаться американские стратегические бомбардировщики B-2.
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