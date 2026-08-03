В Турции продемонстрировали рой дронов К-2 с украинскими двигателями: какое расстояние они способны преодолевать. Фото, видео

Турецкая компания Baykar представила новое видео испытаний дальнобойного ударного беспилотника K2. В ходе испытаний в совместном автономном полете одновременно приняли участие десять дронов, которые продемонстрировали способность действовать в формате "роя".

Видео дня

На новые испытания обратило внимание издание Defense Express. Издание отмечает, что на обнародованных кадрах можно увидеть последовательный взлет беспилотников K2, их синхронный полет, а также возвращение одного из аппаратов на взлетно-посадочную полосу после завершения миссии.

Опубликованное видео свидетельствует о том, что на этот раз Baykar сосредоточилась именно на демонстрации роевых возможностей нового беспилотника. Признаков выполнения ударных задач или поражения условных целей на кадрах нет. Вместо этого показана координация действий десяти аппаратов в воздухе и завершение полёта с посадкой одного из них.

K2 впервые представили в середине марта этого года. По заявленным характеристикам беспилотник имеет взлётную массу около 800 кг и способен доставлять боевую часть массой 200 кг на расстояние более 2000 км.

Технические возможности

Разработчики заявляют, что K2 может работать в условиях противодействия средствам радиоэлектронной борьбы. Также беспилотник получил систему навигации, которая использует сравнение рельефа местности для ориентирования во время полета.

В то же время Defense Express обращает внимание на то, что концепция K2 предусматривает не только одноразовое применение. Беспилотник может сбрасывать боеприпасы на цель и возвращаться на базу для повторного использования. Из-за наличия большого количества дорогостоящих систем на борту его стоимость, вероятно, будет высокой.

Именно это, как отмечает издание, стало предметом активного обсуждения в турецком сегменте социальных сетей. Пользователи обсуждают, насколько дорогим будет K2 и удастся ли наладить его массовое производство, ведь для дальнобойных ударных беспилотников именно массовость считается одним из ключевых факторов эффективности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупационные войска модернизировали реактивный ударный беспилотник "Герань-4 Сикер". Главным нововведением стала переработанная носовая часть фюзеляжа, переоборудованная для установки оптико-электронной системы наведения. Такая модернизация позволяет дрону атаковать цели с высокой точностью даже в условиях потери связи или активного воздействия средств РЭБ.

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