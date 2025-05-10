В странностях Илона Маска обнаружили признаки побочки под кетамином: что об этом известно

На фоне своей новой роли в Белом доме изобретатель Илон Маск оказался в центре внимания прессы. Некоторые СМИ начали подозревать, что миллиардер имеет проблемы с наркотическими веществами.

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В сети активно обсуждают, что Маск якобы принимает мощный транквилизатор кетамин. Об этом сообщает портал Futurism.

Исследование последствий постоянного употребления кетамина может пролить свет на все более странные выходки Маска. Он уже признался в использовании препарата для лечения депрессии. При этом активно обсуждается якобы зависимость миллиардера от кетамина "в развлекательных целях".

Еще в 2010 году английский исследователь в области психофармакологии Селия Морган опубликовала в журнале Addiction исследование, в котором в течение года отслеживалось состояние 120 человек, регулярно употреблявших кетамин в рекреационных целях. Как рассказала Морган изданию The Atlantic, у всех, кто пользовался кетамином в среднем три раза в месяц и тех, кто делал это 20 раз в месяц, были "серьезные" проблемы с краткосрочной и долгосрочной памятью, и они были "явно диссоциированы в своем повседневном существовании". Наряду с этими тревожными побочными эффектами исследователь психофармакологии и ее команда также обнаружили, что постоянные пользователи набрали очень высокие баллы по шкале бредового мышления и, похоже, были убеждены, что получают секретные сообщения, отправленные им одним.

В статье для The New Yorker в 2023 году журналист Ронан Фэрроу рассказал, что люди, близкие к Илону Маску, стали беспокоиться о его предполагаемой привычке к наркотическим веществам. Журналист утверждает, что коллеги миллиардера были обеспокоены тем, что Маск мог заниматься самолечением.

Менее чем через год после выхода этой статьи Маск рассказал бывшему ведущему CNN Дону Лемону, что он на самом деле употребляет кетамин. Миллиардер утверждал, у него есть рецепт на него, и он употребляет его только раз в две недели.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск якобы употреблял запрещенные вещества – ЛСД, кокаин, экстази и галлюциногенные грибы – на вечеринках по всему миру. Также есть подозрения, что он мог появляться в состоянии наркотического опьянения перед подчиненными.

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