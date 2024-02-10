В США признали незаконными автоматические звонки, в которых используется сгенерированный ИИ голос

Федеральная комиссия по связи США признала телефонные звонки, в которых используются сгенерированные искусственным интеллектом голоса незаконными. Специалисты объяснили, что часто технологией ИИ пользуются злоумышленники с целью вымогания денег.

Более того, в США были замечены десятки тысяч случаев, когда люди получали телефонные звонки якобы от президента Джо Байдена, голос которого был сгенерированный искусственным интеллектом. Об этом сообщает Engadget.

Стоит отметить, что все члены Федеральной комиссии по связи единогласно проголосовали за декларативное постановления, которое запрещает телефонные звонки с ИИ голосом. Ведомство обосновало свое решение требованием соблюдения Закона о защите потребителей телефонной связи.

По словам главы Федеральной комиссии по связи Джессики Розенворсель, злоумышленники используют ИИ в телефонных звонках, чтобы вымогать деньги, подражать знаменитостям и дезинформировать избирателей.

Также она добавила, что мошенники, стоящие за этими звонками, уже привлечены к ответственности. В частности, в прошлом году Федеральная комиссия по связи выписала самый крупный за всю историю штраф в размере 300 млн долларов компании, совершившей более 5 млрд роботизированных вызовов всего за три месяца.

К слову, две компании из Техаса активно использовали искусственный интеллект, чтобы воспроизвести голос президента Джо Байдена. Аудиодипфейк использовался, чтобы убедить избирателей Нью-Гэмпшира не участвовать в президентских праймериз штата.

По словам генерального прокурора Нью-Гэмпшира Джона Формелла, злоумышленники успели совершить более 25 тыс. звонков. Он также утверждает, что расследование связало источник звонков роботов с техасскими компаниями Life Corporation и Lingo Telecom.

Напомним, искусственный интеллект во время симуляций военной игры неоднократно выбирал худший из возможных вариантов развития конфликта вплоть до использования ядерного оружия. Само наличие такого смертоносного оружия склоняло ИИ к аргументу в пользу его применения.

Ранее сообщалось, что в сетях Facebook, Instagram и Threads все изображения, которые были созданы или отредактированы с помощью искусственного интеллекта, будут обозначаться соответствующими маркерами. Идентификация контента ИИ появится уже скоро и распространится также на видео и аудио.