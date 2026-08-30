В США показали БМП Bradley с пятью НРК FireAnt: подробности и видео

Американская армия проводит испытания боевой машины пехоты M2A4 Bradley в роли носителя для автономных наземных робототехнических комплексов. Разработчик Swarmbotics AI опубликовал видеозапись, демонстрирующую интеграцию малогабаритных наземных беспилотников FireAnt с бронетехникой 1-й кавалерийской дивизии США.

Видео дня

Испытания прошли в рамках учений Pegasus Charge 3, направленных на проверку автономных решений и технологий противодействия беспилотникам. Об этом сообщает портал The Drone Front.

Тесты в рамках модернизации

Американский военные испытали НРК на БМП по программе модернизации "Трансформация в контактной борьбе". На опубликованных кадрах показаны пять наземных аппаратов, закрепленных на боковых багажниках Bradley.

Пока не уточняется, осуществлялось ли управление комплексами экипажем вручную или дистанционно с борта БМП. В компании подчеркивают, что сотрудничество с 1-й кавалерийской дивизией нацелено на разработку концепций развертывания сотен подобных роботов.

Технические характеристики FireAnt

Наземный робототехнический комплекс FireAnt представляет собой недорогую четырехколесную платформу, созданную для скоординированных автономных операций:

Масса НРК около 27 кг, высота 1 метр. Корпус защищен по стандарту IP67, оснащен ударопрочными и термостойкими компонентами. Время автономной работы достигает 12 часов, а радиус действия составляет до 24 км.

Несмотря на то, что операторы задают общие задачи для группы, искусственный интеллект позволяет аппаратам действовать самостоятельно.

Малогабаритный FireAnt легко адаптируется под широкий спектр задач. Платформа может настраиваться для проведения разведки, наблюдений, ретрансляции связи, радиоэлектронной борьбы, а также выполнения ударов в режиме одноразового дрона-камикадзе.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа в Киеве в честь Дня Независимости Украины состоялся первый в истории страны парад воздушных, наземных и морских беспилотных систем. На Крещатике, в Днепре и в небе над столицей было представлено почти 100 единиц украинского вооружения, в частности наземные роботизированные комплексы, морские дроны, перехватчики, разведывательные беспилотники и дальнобойные ударные системы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!