В Швеции неизвестный расстрелял трех человек посреди улицы: первые подробности

В Швеции в центре города Уппсала возле парикмахерской вечером во вторник, 29 апреля, произошла стрельба, вследствие которой погибли три человека. Вероятный убийца покинул место преступления на электросамокате.

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Выстрелы прозвучали около 17:00. В полиции города Уппсала заявили, что расследуют стрельбу как убийство и что на данный момент нет информации о том, что инцидент является преступлением на почве терроризма или ненависти.

"У нас есть информация, что человек покинул место происшествия на электросамокате", – сообщил представитель полиции Reuters.

По его словам, пока неясно, является ли этот человек преступником, свидетелем или тем, кто вообще имеет какое-то отношение к инциденту.

Личности жертв пока не установлены, и в полиции отказались делать предположения о мотивах убийств.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер заявил, что Министерство юстиции находится в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий по этому делу.

"В центре Уппсалы произошел жестокий акт насилия... Это произошло в то же время, когда по всей Уппсале началась Вальпургиева ночь (праздник прихода весны. – Ред.). То, что произошло, чрезвычайно серьезно", – говорится в заявлении Штроммера.

Ранее полиция сообщила, что получила звонки от людей, услышавших выстрелы в центре города, и на место происшествия выехали экстренные службы.

"Подтверждена гибель трех человек вследствие стрельбы... Полиция расследует инцидент как убийство", – говорится в заявлении следователей.

Свидетели рассказали SVT, что слышали пять выстрелов и видели, как люди в этом районе бежали в укрытие.

Несколько шведских СМИ, включая TT, сообщили, что стрельба произошла около или в парикмахерской.

Как отмечает Reuters, электроскутеры несколько раз использовались как способ побега после перестрелок между бандами в Швеции.

В Уппсале, примерно в 40 минутах езды от Стокгольма, за последнее десятилетие произошло много перестрелок, связанных с бандами, но обычно за пределами центра города, пишет агентство.

Как сообщал OBOZ.UA, только недавно в Швеции произошла стрельба в одной из школ города Эребру, вследствие которой погибли десять человек. Среди погибших – вероятный преступник, ранения получили сотрудники полиции.

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